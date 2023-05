De repente aparecieron en la escena política y se hicieron con dos concejales.

Y en una ciudad tan difícil como Lorca. Difícil porque había un ‘bipartidismo’ establecido y marcadísimo desde hace décadas. Vox no es un partido político, sino un movimiento social patriótico que ha calado en la sociedad lorquina. Llevaba once años sin votar. No me sentía representada. Y como yo, muchos lorquinos. Nos tomaron a broma y sacamos dos concejales. 3.000 lorquinos nos votaron.

Hay quien cuenta con sus votos para gobernar…

Vamos a gobernar porque vamos a ganar las elecciones. Tenemos un equipo preparado y formado no solo para ganar, sino para gobernar.

¿Cuáles van a ser las claves de su campaña?

Por desgracia, la inseguridad. Estamos cansados de escuchar al alcalde decir que Lorca es la segunda ciudad más segura. Es terrible lo que está pasando. En algunos barrios es imposible vivir entre gritos, peleas y corderos degollados cuya sangre cae por las paredes, escurre por las calles. Hay barrios acorralados. Lorquinos que están prácticamente regalando sus pisos para irse a otras zonas. La gente llora y les insistimos en que tienen que aguantar. Los vecinos no se sienten respetados en sus costumbres por la inmigración. Nos dicen que se sienten extranjeros en su tierra, porque algunos no se adaptan a la convivencia. Llevamos muchos años de integración. Lo hemos dado todo, quitado la religión y los crucifijos de los colegios… ¿Por qué, por qué tenemos que adaptarnos a los que vienen de fuera?