Pedro Acosta: "Se necesita tiempo para ganar y hacer las cosas bien"

Pedro Acosta llega este fin de semana GP de Catalunya tras sufrir su primera caída en carrera, en Francia, un jarro de agua fría que, sin embargo, no rebaja sus expectativas. Quiere ganar y está convencido de que lo conseguirá más pronto que tarde. Si lo logra antes del GP de Alemania (7 de julio) batirá el récord absoluto de precocidad en poder de Márquez, con 20 años y 63 días. Pedro cumple los 20 mañana.

«Todavía no estamos en el punto en el que queremos estar, al nivel que buscamos, así que queda mucho para que pueda significar algo», expresó ayer el murciano, quien admitió que «estoy acostumbrado a la presión porque desde que entré en el Mundial siempre ha sido así. El primer año por lo que pasó, por el título de Moto3; el segundo, por lo mal que empecé en Moto2; el tercero, por saber dónde iba a correr en MotoGP; y este año por lo bien que está yendo. Llevo cuatro años viviendo con esa presión constante. Te acostumbras o mueres».

El mazarronero no tiene prisa por pisar el primer cajón del podio: «Me gusta ganar y soy el primero que quiero lograrlo, pero creo que se necesita tiempo y hacer las cosas bien para que llegue», declaró, asegurando también que batir el récord de Marc Márquez «no es mi objetivo ni es ninguna prioridad ahora mismo», comentó.

Como ya dijo a principio de temporada, no se marca ninguna expectativa esta temporada: «Cualquier resultado me vale a final de temporada siempre que sea dando los pasos que tenemos que dar. No nos marcamos objetivos, ni resultados concretos, solo mejorar, que es lo que el año que viene puede llevarme a luchar por algo importante», concluyó.