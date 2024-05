ElPozo inicia en casa una eliminatoria de alto voltaje

Tras un parón de quince días que han parecido eternos y con la sensación de que el momento de demostrar lo que vale este equipo es ahora, ElPozo Murcia llega hoy al primer envite de cuartos de final en la lucha por la liga ante Viña Albali Valdepeñas a las 20:00 horas (FEF TV) en el Palacio de los Deportes.

La temporada regular ha sido muy buena para los murcianos, culminando en segunda posición a tan sólo dos puntos del FC Barcelona y asegurando el factor cancha hasta mínimo la final. Sin embargo, todo lo ocurrido de aquí para atrás no sirve de nada y los de la Región así lo han experimentado en las últimas temporadas.

Ya son cuatro las campañas en las que no llegar a semifinales es la tónica habitual para el club, viendo como ni terminando cuarto se lograba superar la primera piedra del camino hacia el título, siendo además su rival en esta ocasión su verdugo en 2021 en una eliminatoria agónica que terminaría desde el lanzamiento de penaltis.

Pese a que todo ello sea cierto, la realidad también es que cuando ha llegado a esta parte de la temporada tras terminar segundo, casi siempre ha pasado de los cuartos de final, consagrándose incluso como campeón en 1998. Levantar la copa es algo que añoran desde hace mucho en las oficinas murcianas, pues hay que tirar casi 15 años para atrás al calendario para recordar a ElPozo como campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Para evitarlo, estará delante un Valdepeñas que pese a haber quedado séptimo, cuenta con una de las mejores plantillas del campeonato y así lo reflejan sus enfrentamientos de la temporada ante los murcianos, empatando 6-6 en tierras manchegas y 1-1 en el Palacio. Además, en sus filas hay viejos amigos, que esta vez serán todo lo contrario, pues llegan con ganas de demostrar su valía Pol Pacheco, Alberto García y Fernando, antiguo capitán.

El técnico de ElPozo, Dani Martínez, pasó por rueda de prensa destacando que el descanso les ha venido bien: «Nos hubiera gustado estar en Sevilla jugando la Copa del Rey, pero esto nos ha servido para entrenar fuerte y llegar preparados a un partido de estas características. A Valdepeñas no le hemos ganado esta temporada, pero tampoco hemos perdido, tenemos que confiar».

Sobre lo que pasará sobre pista, hizo referencia a que no espera un guion parecido a sus últimos enfrentamientos: «La última vez que nos vimos las caras ellos venían en su mejor momento y nosotros tocados físicamente, nos faltó creatividad ahí, pero ahora espero una versión nuestra mucho mejor, nos conocemos perfectamente y trataremos de sacar a relucir nuestras virtudes».

En este play off tendrán los murcianos factor cancha -el segundo partido se jugará el lunes en Valdepeñas-, pero para los equipos es como una temporada nueva: «En la Copa de España ya dimos un nivel muy alto y queremos seguir esa línea y superarla. Confío en el grupo y el trabajo que estamos haciendo, llegamos maduros y todos los partidos empiezan 0-0 sin que lo anterior sirva de nada, vamos a intentar ir punto a punto».

Dani Martínez encarará su primer play off como entrenador pero para él, es un partido más: «No será diferente porque sea el partido que sea, siempre doy todo para preparar y ganar, no hay que hacer nada diferente que no sea confiar en el trabajo y afrontamos esto con la tranquilidad de estar preparados».

Más preparados o menos para afrontarla, la hora de la verdad ha llegado y ElPozo Murcia recibe a Valdepeñas en uno de los partidos de la temporada con la esperanza de ver un Palacio repleto de camisetas rojas, entregado a los suyos y que les aporte la fuerza suficiente para comenzar sumando en esta eliminatoria al mejor de tres duelos.