Sito Alonso quiere "dar un golpe sobre la mesa" ante el Baskonia

El UCAM Murcia CB disputa este viernes en Vitoria ante el Baskonia (18:15 horas) el penúltimo partido de la temporada regular en la Liga Endesa. Y lo hace con al menos la séptima posición asegurada, aunque con opciones de alcanzar la cuarta. Para el entrenador, Sito Alonso, el equipo tiene la oportunidad de dar un golpe en la mesa porque “quedar cuartos te da más posibilidades de pasar a semifinales”. El preparador considera que la plantilla no está falta de gasolina ni agotada, solo que están sufriendo algunos jugadores problemas físicos lógicos después de un curso muy exigente. Estas son las declaraciones que ha realizado el madrileño en rueda de prensa:

A Vitoria sin pensar en el partido del domingo ante el Breogán

"Todo puede pasar y hay diferentes combinaciones. En ningún momento ante el Baskonia podemos pensar en el partido siguiente y guardar fuerzas. Hay una cosa que sí pensamos que el Palacio es un factor determinante para nosotros, y cuando nos han faltado las fuerzas, como en el partido ante Zaragoza, lo hemos sacamos adelante gracias al apoyo de nuestra gente. Ahora tenemos que poner toda nuestra concentración en un partido que para Baskonia es mucho más importante que para nosotros, porque pueden quedarse fuera del play off, algo que no es habitual en Vitoria, y nosotros tenemos que luchar por intentar que el cruce más favorable posible cuartos de final y para eso tenemos que luchar por la cuarta plaza".

Estado físico de los jugadores

"Hay jugadores que no creo que se recuperen milagrosamente. Confío en que Rodions Kurucs pueda estar en alguna ronda de play off porque tiene un carácter especial que le hace hacer un esfuerzo extra. Pero hay jugadores que están en el paso previo a tener que parar de verdad, pero es algo normal después de una temporada tan exigente. El esfuerzo que están haciendo es más destacable para mí por eso, porque el problema es que necesitan un descanso más largo. Pero siempre cuando hemos jugador como equipo hemos sito competitivos y eso que durante la temporada han faltado muchos jugadores importantes en varias fases".

La ambición de la plantilla

"Tener el play off asegurado es tremendo a falta de tres jornadas. Los hechos son los que marcan las personas y este equipo ha logrado unos hechos esta temporada impresionantes. Yo les he invitado a ir a Baskonia a dar un nivel altísimo y que la intensidad sea igual que la que hemos marcado durante todo el año. Para mí nos estamos jugando mucho, como es quedar cuartos en liga regular, que te da más posibilidades de pasar a semifinales".

Dar un paso más

"Nosotros estamos igual físicamente que estábamos en Belgrado, no ha cambiado nada, somos capaces de todo. Cuando queda tan poco y tienes mentalmente asegurado una cosas, hay que dejar de estar contento y dar un pasito más adelante y dar un golpe sobre la mesa en lo que tienes que hacer. Puedes perder o ganar y puede ganar Baskonia y no entrar en play off, lo único que depende de nosotros es ir allí y que tengamos una ambición superior en muchos aspectos a otros equipos".

Con gasolina para la recta final

Yo no estoy hablando de que nos falte gasolina, estoy hablando de problemas físicos que no tienen nada que ver con estar cansado. Aquí lo importante es que ningún jugador quiere borrarse. No es que estemos faltos de gasolina ni mal mentalmente, porque eso sería una falta de respeto a los que no pueden luchar por lo que nosotros estamos luchando. Tengo claro que si jugamos como equipo, superaremos esos problemillas.

Vivir la fiesta del play off

"En otras ciudades donde he estado, jugar el play off es una fiesta y por eso tengo tanta ambición. Hay que luchar por el cuarto puesto para que la gente entienda que es un factor determinante para poder estar en semifinales. Representa muchas cosas. El ambiente del pabellón del día de Zaragoza será mejor en el play off. Todo esto es muy bueno para el baloncesto, para la Región y para el resto de deportes".