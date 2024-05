El UCAM visita mañana el Buesa Arena más vulnerable

El Baskonia ya ha marcado un registro negativo esta temporada: llegar a dos jornadas del final con solo 17 victorias y jugándose entrar en el play off. Y en gran parte ha sido porque el Buesa Arena, su histórico fortín, se ha convertido en muy vulnerable esta campaña. En el pabellón que visita mañana el UCAM Murcia CB, los vitorianos han perdido esta campaña cinco encuentros en Liga Endesa, algo casi insólito para la afición más fiel del baloncesto español. Unicaja, Gran Canaria, Real Madrid, Joventut y Girona, este último el pasado domingo, han asaltado el espectacular pabellón donde mañana (18:15 horas) los universitarios juegan el penúltimo encuentro del curso.

El UCAM Murcia buscará mañana frente un equipo con marejada interna el triunfo para llegar con opciones el domingo, a la última jornada, de acabar la temporada regular en la cuarta posición y así evitar a Real Madrid, Unicaja y Barça, además de tener ventaja de campo en la eliminatoria de cuartos de final. El entrenador de los baskonistas, tras la derrota en la pasada jornada contra un Girona ya con los deberes hechos, deslizó en rueda de prensa desavenencias en el vestuario: «He explicado a los jugadores que disputar el play off de la ACB es importantes para ellos, pero algunos no lo han entendido. Cuando en un grupo hay dos o tres que son buenos, tienen que empujar a los demás. A veces lo consiguen siendo difícil. Pero cuando hay dos o tres que son malos, los otros se contagian para ir hacia atrás», denunció Ivanovic, quien con esas declaraciones trató de dar un toque de atención de cara a los dos últimos compromisos de la liga, en los que se juegan entrar en el play off en lucha con el Baxi Manresa.

«Sería importante para nosotros contar con el factor cancha en play off con la afición que tenemos, pero hay que pensar en partido a partido y ahora mismo solo estamos enfocados en Baskonia antes que pensar en el play off», advirtió ayer Dylan Ennis, el jugador que más minutos ha estado en cancha esta campaña del UCAM Murcia, quien afirmó que la ambición de la plantilla es «terminar bien la temporada. Sí que es verdad que hemos conseguido uno de los grandes objetivos, pero creo que estamos preparados para ganar estos dos enfrentamientos y terminar la liga regular de la mejor manera», expresó el escolta, quien mañana, en Vitoria, tendrá será uno de los encargados de defender a Markus Howard, el máximo anotador de la liga con 19,9 puntos.

El cansancio acumulado, que se vio reflejado el pasado domingo en la derrota ante el Unicaja, considera Ennis que quedará en segundo plano en esos dos partidos en tres días que tienen los universitarios: «Al ser partidos que todos queremos jugar, creo que el cansancio no existe, y creo que tenemos equipo suficiente para dar el máximo nivel. Y si me preguntas personalmente si tengo que jugar tantos partidos en tan poco tiempo, estoy encantado», concluyó.