Alcaraz vuelve a sonreír tras ganar en Indian Wells: “Pasé unos malos meses, no era yo mismo”

Carlos Alcaraz vuelve a sonreír. Sus mejores sensaciones sobre la pista han vuelto. Ese es su verdadero premio. Y es lo que el joven tenista murciano destacaba por encima de cualquier cosa después de revalidar el título de Indian Wells al imponerse en la final a Daniil Medvedev por 7-6 (5) y 6-1.

Después de 245 días desde que ganara el título en Wimbledon, el tenista murciano ha vuelto a levantar la copa en el desierto de Palm Springs. Se ha reencontrado consigo mismo y ha ahuyentado las dudas que le han perseguido en los últimos siete meses y, especialmente, en el inicio de la temporada 2024.

“Pasé unos meses malos, no era yo mismo. El hecho de que no hubiera ganado un título desde Wimbledon realmente no me importaba. Se trataba más de placer, de sensaciones. Quería redescubrir este placer cuando entro en una pista”, admitía tras poner fin a una mala racha desconocida para él mismo.

Muchas dudas

Alcaraz había llegado a Indian Wells con muchas dudas en su cabeza y la preocupación de como respondería su físico después del esguince en el tobillo derecho que le obligó a abandonar en torneo de Río de Janeiro unas semanas atrás. "No sabía ni si podría jugar. El primer día apenas entrené media hora", recordaba antes de jugar su primer partido.

Número 1 mundial a los 19 años, tras conquistar el Abierto de Estados Unidos en 2022, señalado como el heredero del ''Big Three, su llama parecía estar apagándose desde su victoria en la final de Wimbledon ante Novak Djokovic.

¿Estaba estancado? Absurdo ni pensarlo ante un jugador de 20 años, con dos Grand Slams en su vitrina y 13 títulos en su palmarés, además de ser el más joven número 1 de la historia. Pero quizás por esos éxitos algunas voces críticas empezaban a resonar en su cabeza.

“El saque de Alcaraz deja mucho que desear. Creo que no lo ha mejorado en los dos últimos años. No logra poner en aprietos al restador”, decía el excampeón Andy Roddick. “Hace muchas cosas mejor que cualquiera. Pero su juego tiene que construirse sobre una base que sea sostenible, no forzado a jugar de forma espectacular todo el tiempo”, valoraba el exnúmero 1 André Agassi, cuando Alcaraz disputó la exhibición en Las Vegas ante Rafael Nadal. O el mismo Jimmy Connors que se preguntaba cuál sería su futuro por “el desgaste físico que tiene en la pista”.

Aviso de Ferrero

Pero la crítica más dura había salido de la boca de su entrenador Juan Carlos Ferrero al final de la temporada pasada. “Si quiere ser el mejor tiene que actuar como el mejor y ser profesional todo el año. Es lo que hay y hay que aceptarlo”, le recriminó a su jugador tras caer eliminado en las Finales ATP de Turín.

Por eso, tras ganar el título en Indian Wells, sus primeras palabras en la pista fueron de agradecimiento hacia todo su equipo y familia con quienes se abrazó efusivamente tras la final. “La lección más importante para mí hoy es que puedes superar cualquier problema. Si crees en ti mismo, tienes un buen equipo a tu alrededor y trabajas duro, cualquier cosa puede salir bien”.

Dominio sobre Sinner y Medvedev

Alcaraz siente que ha renacido en Indian Wells y lo ha hecho con victorias ante dos rivales que van a cruzarse muchas veces en su camino por los títulos este año. Ante Jannick Sinner y Medvedev ha sabido encontrar la fórmula para imponerse. Frente al tenista italiano lo demostró tras encajar un duro correctivo de 6-1 para acabar cortando una racha de 19 partidos sin perder que llevaba tras ganar la Copa Davis, el Open de Australia y el torneo de Rotterdam.

Supo romper la máquina, sorprender tácticamente al italiano, dominarle con la fuerza de sus golpes, alargar los peloteos y desestabilizarle con sus dejadas y jugadas geniales. Una estrategia que también le sirvió en la final contra Medvedev que no aguantó el ritmo que le impuso sobre la pista.

Alcaraz te obliga a realizar golpes perfectos. Si no aguantas su nivel te rompe la cabeza" Gille Cervara — Entrenador de Medvedev

“Alcaraz casi te obliga a realizar golpes perfectos todo el tiempo. Su alto nivel es mucho mayor que el 100% de los demás. Si no aguantas su nivel te rompe la cabeza”, admitía Gilles Cervara, entrenador de Medvedev.

Alcaraz suma en Indian Wells su quinto Masters 1.000 y sale reforzado para afrontar la temporada con éxito. Ni Sinner, el tenista más en forma del momento, ni Medvedev, ni un puñado de abejas que le atacaron en el partido de cuartos ante Alexander Zverev pudieron con él.

Miami y el número 1

El Masters 1.000 de Miami será a partir de este miércoles la próxima parada del circuito antes de aterrizar en la gira de tierra donde Alcaraz tiene focalizado su objetivo en Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París.

Sin olvidar la lucha por recuperar el número 1 mundial que áun lidera Djokovic con 9.675 puntos y una ventaja de 920 sobre Alcaraz (8.455) por delante de Sinner (8.310) y Medvedev (7.675). Hasta Roland Garros, el tenista serbio defenderá 2.270 por 2.265, el murciano; 1.280, el ruso y solo 585, el italiano. La batalla está servida y la emoción asegurada en pista.