Empiezan las finales ligueras para el Águilas FC

Se entran en los últimos partidos del campeonato, por lo que es el momento en el que los equipos de la Segunda RFEF están obligados a no fallar. Eso le sucede al Águilas FC, que después de estar toda la temporada en posiciones de play off, ahora tiene que reivindicar su candidatura al ascenso, y el primer paso es superar esta tarde a partir de las cinco en el Centenario El Rubial a El Palo FC. Se enfrentará a un equipo que está situado en las posiciones de descenso, pero que ha demostrado que es capaz de sumar un punto ante el Yeclano, de ahí que los costeros no se fíen del rival. Para la cita el técnico Iñaki Bea dispone de toda la plantilla, incluido el lateral derecho Blas, aunque después del partido que realizó Pladevall en La Condomina, podría mantenerse en el equipo titular. Los cambios podrían verse en la medular y en ataque, puesto que Mario Abenza, Tropi, Joel y Sandji podrían tener opciones de entrar en el medio campo, y en la delantera las bandas podrían ser para Isi Ros y Mawi, aunque como ariete tanto Solano como Francis Ferrón tienen opciones de entrar desde el principio.