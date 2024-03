Julián Calero: «Era un punto de inflexión y hemos dado un golpe sobre la mesa»

Recuperó ayer la fe y la confianza el Fútbol Club Cartagena con un partido de los que hace afición. Contra todo pronóstico tras dos derrotas consecutivas y con el fuego del descenso quemando las plantas de sus pies, el conjunto albinegro remontó al Racing de Ferrol para volver al camino de la salvación que se marcó hace un tiempo.

| LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS / Alfonso Asensio

Ataque y más ataque. Esa fue la mentalidad albinegra en todo momento. Causante del primer gol en contra, pero artífice de la remontada. El Cartagena fue valiente y quiso el partido en todo momento como hacía tiempo no se le había visto. Creyó en sí mismo el equipo de Julián Calero para sobreponerse al tanto de Óscar Pinchi en el 11 con los goles de Darío Poveda y Luis Muñoz en una rápida reacción.

| LOYOLA / Alfonso Asensio

Creyó el Cartagena en el empate, en la remontada y en mantener su renta para alcanzar la novena victoria del curso que le pone en décimo séptima posición con 34 puntos, a tres del descenso.

/ Alfonso Asensio

El FC Cartagena fue mejor en el inicio del partido. Los locales se hicieron con el control del juego y supieron instalarse en campo contrario con mucha intención ofensiva. Así, los primeros acercamientos tuvieron tintes albinegros y el terreno de juego parecía inclinarse sobre la meta de Ander Cantero. Jairo generó problemas a la zaga gallega por la derecha y Arnau Ortiz lo intentó por la izquierda con un centro raso tras varios regates que la defensa despejó bien.

/ Alfonso Asensio

Los de Julián Calero ahogaban a su rival y la pelota no salía del territorio visitante por su buena presión, sin embargo, un desajuste dio al traste con el buen trabajo. Recuperó el Racing de Ferrol ccon un Cartragena volcado y en apenas tres toques se puso por delante en el marcador con el 0 a 1 en el minuto 11. Arnau Ortiz perdió la pelota en la medular en fase ofensiva y el rival cambió de ritmo para aprovechar los espacios.

Álvaro Giménez se perfiló a la banda derecha para recibir el balón al pie, sacar de posición a Fontán y ponerla sobre la carrera de Iker Losada al espacio. Los movimientos del ataque ferrolano desarmaron la defensa cartagenera, que no basculó bien en la transición y permitió la entrada de dos hombres al área libres de marca. Losada la puso al punto de penalti y Óscar Pinchi sólo tuvo que empujarla -aunque salió beneficiado por el golpeo mordido- para superar a Raúl Lizoaín.

Sento muy mal el tempranero gol en contra al FC Cartagena, que sufrió sus peores minutos tras la reanudación. Iker Losada se probó desde la frontal con un disparo raso que salió rozando el palo y Álvaro Giménez perdonó el segundo tras un maravilloso control dentro del área tras un pase larguísimo de Moi Delgado desde su campo. Recuperó la estabilidad el cuadro cartagenero con una jugada de estrategia que finalizó Calero con un disparo alto y a través de la electricidad de Arnau Ortiz, quien generó dos ocasiones seguidas. Terminó el extremo la segunda con un disparo cruzado que detuvo Ander Canetero.

La rápida mejoría del Cartagena tuvo premio, ya que igualó la contienda tras la media hora de partido. Una larga posesión llegó hasta Iván Calero, adelantado en el costado derecho. En lugar de profundizar con el balón, el lateral se detuvo, levantó la cabeza y sirvió un centro envenenado que botó dentro del área entre el guardameta y la zaga rival. Allí apareció Darío Poveda para rematar muy cerca de Cantero y poner el 1 a 1 en el electrónico. El tanto llegó con algo de suspense, puesto que el portero rival llegó a repeler la pelota, pero el balón sobrepasó claramente la línea de gol.

Tras el tanto del empate mejoró el Cartagena en sensaciones, pero ninguno de los dos equipos volvió a generar peligro hasta el pitido de Guzmán Mansilla tras los dos minutos de añadido. En la reanudación, la inercia continuó siendo la misma y el cuadro albinegro se echó encima de su rival. Lo hizo con más cautela que en los primeros minutos de la primera parte y por ello el primer acercamiento no llegó hasta el 50 cuando Luis Muñoz casi encuentra el gol en otra jugada ensayada de saque de esquina.

Continuó creciendo el conjunto portuario y Poveda no llegó a un centro peligrosísimo de Jairo por centímetros cuando se encontraba en boca de gol sin oposición. El pase fue demasiado fuerte. Se merecía el gol el equipo local y lo consiguió diez minutos después del comienzo del segundo acto: de nuevo Poveda aprovechó un balón larguísimo de Alcalá desde la defensa para ganar la espalda de Álex Martín -que falló en el despeje- y conducir con metros por delante. La corrección defensiva dejó solo a Luis Muñoz y el delantero vio la entrada del centrocampista a su derecha, le cedió la pelota y el de Málaga hizo el resto. Vaselina perfecta sobre la salida de Cantero para hacer el 2 a 1 con mucha calidad.

Puso muy pronto el partido de su lado el Cartagena y siguió superando al contrario, aunque su adelantada posición fue muy arriesgada por momentos. Calero, que realizó un auténtico partizado, salvó a su equipo bloqueando un disparo de volea de Losada en boca de gol.

Se rompió el encuentro sobre la hora de juego con un inspirado Cartagena y un contragolpeador Racing. Ambos perdonaron en las áreas. Jairo se equivocó en una conducción en la que no vio la posición desmarcada de Darío Poveda para plantarle sólo ante el meta rival y Cantero repelió un buen tiro de Ortiz en los mejores minutos de los albinegros. No obstante, los blanquiverdes también las tuvieron con varias jugadas a balón parado que hicieron contener la respiración al Cartagonova.

Para bajarle el ritmo al partido, Julián Calero introdujo a Alarcón y Real por Muñoz y Arnau, pero no lo consiguió. La confianza en ataque generó espacios peligrosos atrás que el Racing atacó, por suerte, sin éxito. También entraron Ortuño por Poveda, Mikel Rico por Andy y Diego Moreno por Jairo Izquierdo.

En el tramo final del encuentro, le entraron las prisas a los visitantes y el Cartagena manejó la situación a la perfección con una sobervia salida de balón y la suficiente solidez defensiva. Sólo n golpeo de Manu Justo en el 90 puso el susto en la grada. Defendió los últimos cuatro minutos de añadido el cuadro de la trimilenaria y evitó que se repitiera la historia de Ferrol.

Con la victoria, el Cartagena se coloca en décimo séptima posición con 34 puntos y se aleja a cuatro unidades de la zona peligrosa a falta de lo que haga el Villarreal B hoy contra el Elche.

partidazo en el cartagonova. 1 Iván Calero, en una de sus múltiples acciones de ataque. F

2 La grada recibe al equipo con las bufandas en lo alto. F

3 La afición protesta una decisión del colegiado. F

4 El equipo realizó el tradicional ‘saludo vikingo’ F

Tras los tres puntos importantísimos conseguidos ante el Racing de Ferrol, el Cartagena vuelve a la senda de la victoria para seguir distanciándose del descenso. Su entrenador, Julián Calero, destacó en la rueda de prensa posterior al duelo la capacidad de los suyos para sobreponerse y acabar remontando al conjunto gallego: «Ha habido diferentes fases del juego en las que hemos estado mejor, y viceversa. Me quedo con volver a ganar, remontar un partido, que estando abajo es dificilísimo y no caer en el nerviosismo y la ansiedad. En la segunda parte y los últimos minutos hemos tenido muchas ocasiones para sentenciar. Me voy satisfecho porque aquí en casa es donde tenemos que sacar esto adelante y conseguir la salvación».

Una permanencia que el técnico madrileño confía en poder conseguir de la mano de una afición cartagenerista que coreó su nombre: «La comunión con la grada del Cartagonova está siendo clave. Agradezco el cariño de la afición, espero no defraudarles. Que nuestra gente nos siga ayudando porque sin ellos no vamos a poder conseguirlo».

«El partido lo hemos empezado bien, con deiz minutos buenos, pero ha llegado la jugada del gol en la que no hemos estado acertados y ellos sí. Entre el tanto encajado y el minuto 25 hemos estado a su merced, nos hemos desajustado. Luego hemos demostrado muchas ganas de llevarnos el partido. Hoy para mi era un punto de inflexión, porque veníamos de dos derrotas y era fácil que el pesimismo se instalase, pero hemos conseguido dar un golpe encima de la mesa», afirmó un Julián Calero que además resaltó la personalidad del equipo para «ser valientes en los últimos minutos, apretando arriba y generando ocasiones de gol».

Calero también destacó la actitud e implicación de todos sus jugadores, tanto los que juegan como los que no, «eso me hace sentir que lo vamos a conseguir».