Prueba de fuego del Cartagena frente al Elche CF

Un Fútbol Club Cartagena imparable regresa a LaLiga Hypermotion para disputar un encuentro complicado. Se miden los albinegros al Elche CF (18.30, Movistar+), quien seguro pondrá a prueba la resistencia del cuadro cartagenero en su mejor momento de la temporada. Los locales defienden su mejor racha de puntuación de la historia en Segunda División, pero llegan con bajas importantes, tanto en el campo como en la banda, que pueden ser determinantes. También tendrá ausencias el conjunto visitante que pueden marcar el devenir del encuentro.

En un ambiente totalmente festivo se verán las caras Cartagena y Elche. La entidad cartagenera eligió este partido como el ‘día del club’, un día en el que los abonados no están exentos de pagar su entrada para aportar una significativa suma económica a las arcas, a sabiendas de la gran expectación que genera en la ciudad portuaria el cuadro ilicitano. El hermanamiento entre aficiones y la cercanía de sus ciudades generarán un gran espectáculo en la grada, que presentará un aspecto inmejorable con más de 11.500 asistentes. Antes del partido, el día de las Peñas del FC Cartagena, organizado por la Federación de Peñas, servirá de previa para completar un día de fútbol y diversión.

El plato fuerte dará comienzo a las 18.30 de la tarde, cuando el colegiado designado para el partido, Trujillo Suárez, decrete el inicio del partido. Entonces, sólo importará lo que ocurra dentro del césped. El equipo de Julián Calero necesita seguir ganando para alejarse de los puestos de descenso y el de Sebastián Beccacece para volver a acercarse a la zona de ascenso. No obstante, ninguno de los dos entrenadores se sentará en el banquillo del Cartagonova debido a las expulsiones que recibieron durante la jornada anterior.

Las ausencias marcan el choque

En similares circunstancias, Calero y Beccacece fueron expulsados por protestar decisiones arbitrales. El primero no se conformó cuando concedieron el tanto del empate al Real Zaragoza en La Romareda y tuvo que abandonar el terreno de juego por indicación de Caparrós Hernández «por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones de forma reiterada», escribió el árbitro en el acta. El segundo también fue obligado a abandonar el césped tras su protesta por un gol anulado a Nico Fernández al Eibar.

Ambos casos acarrean dos partidos de sanción por las protestas, pero el argentino cumplirá uno más por dirigir a su equipo desde la grada cercana al banquillo una vez expulsado. Tampoco estarán por sanción tres jugadores del FC Cartagena y uno del Elche. Tomás Alarcón y Damián musto se perderán el partido después de ver frente al Zaragoza la décima y la quinta amarilla respectivamente, cumpliendo ciclo en ambos casos. Jairo Izquierdo, por su parte, fue expulsado con roja directa y también cumplirá un partido de sanción. En el cuadro ilicitano, Carlos Clerc también cumple ciclo de cartulinas.

En el apartado de lesiones, el Cartagena cuenta con la recuperación de Luis Muñoz después de más de un mes de baja y a Mikel Rico tras sus molestias mientras que Tomás Alarcón y Juanjo Narváez siguen en la enfermería por sus lesiones. Los franjiverdes no podrán contar con Arnau Puigmal, Cristian Salvador y Javi Pamies, aquejados de molestias musculares.

En este contexto se dan cita dos equipos que no se veían las caras en el Cartagonova desde noviembre de 2011 en un encuentro que terminó con empate a uno. El último enfrentamiento entre ambos equipos, en el Martínez Valero, significó un cambio de mentalidad para un Cartagena que se veía derrotado y que ahora se siente imparable.

Julián Calero : «Que la afición se prepare para un partido de verdad»

«Tenemos que intentar estirar el chicle de las últimas semanas», indicó ayer Julián Calero, entrenador del FC Cartagena, quien también valoró el potencial del rival. «Ellos son un transatlántico en el tema económico y candidatos al ascenso. Es un equipo que propone, un rival brutal pero enfrente vamos a estar nosotros para competir bien. Ellos son un equipo poderoso pero nosotros jugamos con nuestra afición», dijo el madrileño.

Además mandó un mensaje a los aficionados: «Que se preparen para un partido de verdad, para un duelo cercano con mucha afición de ambos equipos, como ya ocurrió allí. Nuestra gente nos está ayudando mucho y estoy seguro de que sin su apoyo no hubiéramos ganado al Amorebieta o al Mirandés».

El entrenador de Parla también apuntó sobre el crédito que se ha ganado su equipo en las últimas jornadas que «poco a poco nos hemos ganado el respeto de la categoría gracias al trabajo brutal que están haciendo los chicos. Si tenemos que perder que sea porque el rival es mejor y no porque dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Estamos solo dos puntos por encima del descenso y el nivel de atención tiene que ser máximo», indicó.

En cuanto al fútbol que práctica su equipo, señaló que «los números dicen que no somos un equipo agresivo. No me gusta el fútbol tramposo. Los resultados yo creo que llegan a través del juego. Los jueces son los árbitros y para eso están, para descontar lo que haga falta si un equipo pierde tiempo. El que tenga otra opinión, lo respeto, pero no voy a salirme del camino correcto», concluye.