Frenkie de Jong explota contra la prensa: ¿No os da vergüenza?

Frenkie de Jong llegó a la sala de prensa del Stadio Diego Armando Maradona en chanclas, con calcetines blancos, y cara de pocos amigos. Poco le importó que su equipo comience a jugarse este miércoles la vida en la ida de los octavos de final de la Champions. Se cruzó de brazos y aguardó a la primera pregunta de los enviados especiales de Barcelona para acometer un duro ataque contra la prensa que tuvo reminiscencias al de su compatriota Louis van Gaal cuando soltó aquello de: "Tú nunca positivo, siempre negativo".

"Últimamente me estoy cabreando con lo que escribís vosotros, los de la prensa. Salen muchas cosas que no son verdad. No puedo entender que vayáis diciendo cosas que son mentira. Y que no os dé un poco de vergüenza. Me irrita", arrancó el neerlandés con saña.

No cambió el gesto, y continuó a la suya, siempre con su generoso contrato diferido en mente, aunque sin especificar las cifras de su salario: "Dicen que estoy cobrando 40 millones de euros. Esto está muy lejos de la realidad, aunque no diré las cifras ni nada. Pero os habéis inventado una historia que no es verdad".

A continuación, y como ya aseguró en una entrevista a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, al comienzo de la temporada, procuró dejar claro que no tiene intención alguna de dejar el club: "Estoy muy feliz en el Barça. Es el club de mis sueños. Espero que pueda seguir muchos años aquí".

Cumple Frenkie de Jong su quinta temporada en el Barcelona. Es el primer curso en que es uno de los capitanes del equipo. Pero, tras el regreso de su lesión, su nivel ha estado por debajo de lo esperado, sin ofrecer el nivel que se le presuponía. La espera continúa.

El sueño de la venta

Mientras en los despachos del Barcelona traman su venta, en buena medida para corregir las graves disfunciones económicas de la entidad, De Jong intentó evitar señalar a los dirigentes, pese a ser consciente de que muchas de las informaciones sobre su contrato parten desde el mismo club: "Me falta información. No puedo decir [que las filtraciones partan del club]. Espero que no. Pero yo sé que muchas cosas se inventan. Escribís cosas que no son verdad, porque yo soy el principal interesado. No podéis inventar cosas que no son".

"Puedo aceptar que alguien diga que yo juego mal. Que no estoy en mi mejor momento. O incluso que no tengo nivel para el Barça. Eso me da igual porque cada uno tiene su opinión... Pero las mentiras... ¿Por qué lo hacéis? ¡Tenéis que cambiar eso!".

Un gol en 59 partidos en Europa

De Jong ha marcado un gol en 59 partidos oficiales en competición europea entre el Ajax de Amsterdam y el Barça. Su único tanto, precisamente, fue en su última visita a Nápoles en la Europa League de la temporada 2021-22. Nada más.

"Nosotros no culpamos a la prensa de los resultados. Pero es verdad, como ha dicho Frenkie, que se cuentan cosas que no son verdad. Pero no es excusa", le apoyó Xavi Hernández. "Es un tío muy honesto. A mí también me ha pasado como futbolista y como entrenador. No culpamos a la prensa por no jugar bien. Pero cualquiera puede sentir injusticias porque se cuentan mentiras muchas veces. Y, para mí, De Jong es un jugador fundamental y para muchos años en el Barcelona. Sé que él es feliz aquí y es capital en mi esquema. Pero ya depende del club...".

Y el club del que habla Xavi, el club de que Xavi ya ha anunciado su salida, hace apenas un año ya movió cielo y tierra para vender a De Jong. Este verano no será diferente.