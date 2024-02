El feliz regreso de Darío Poveda

El Estadio Municipal Cartagonova tiene algo especial que es capaz revertir el momento de forma de jugadores que han dado un paso atrás. Ha sucedido varias veces en los últimos años, consecuencia de una política de fichajes adecuada a los medios del club, que ha dado en el clavo con un bajo coste y un alto rendimiento. Así llegó Pablo De Blasis, sin equipo, para maravillar a la parroquia albinegra. Yann Bodiger, Aarón Escandell, Damián Musto, o Tomás Alarcón son algunos de los últimos ejemplos de futbolistas que han recuperado su mejor versión, en ocasiones desde su punto más bajo. Esto es lo que le sucedió a Darío Poveda el pasado año y lo que le ha vuelto a suceder tras su regreso al FC Cartagena.

La carrera de Darío Poveda era de las que olía a super élite. Aprendió en la cantera del Villarreal, una de las más prestigiosas de nuestro país, a la vez que quemaba etapas. Con 18 años anotó 14 goles en Tercera, con 19 se asentó en el filial amarillo y con 20 recibió la llamada del Atlético de Madrid. Nueve goles en su primera temporada y diez en las diez primeras jornadas de la segunda le abrieron las puertas del equipo de Diego Pablo Simeone, pero una desgraciada lesión lo cambió todo. El ligamento cruzado. Desde entonces no pudo el delantero volver a ser el mismo en Getafe, Huesca e Ibiza.

Desde la lesión, Darío sólo consiguió anotar cinco goles en tres temporadas. Un pobre rendimiento para el que vive del gol. Entonces, el Cartagena se cruzó en su camino para ofrecerle una nueva oportunidad y un cambio de aires. «Quiero volver a sentirme bien como futbolista y ser feliz en Cartagena», afirmó a su llegada. De Ibiza a la ciudad trimilenaria para media temporada en la que superó sus registros goleadores de las tres temporadas anteriores en tan sólo quince partidos.

Llegó el final de curso pasado y Darío decidió no seguir en la rambla de Benipila. Esperó ofertas mejores a nivel deportivo y en verano puso rumbo a un prometedor Leganés. No obstante, este cambio volvió a significar un paso atrás. En toda la primera vuelta, Poveda no acumuló más de 14 minutos seguidos en ninguno de los siete partidos ligueros que disputó. No marcó ningún gol y solo estuvo 59 minutos sobre el terreno de juego. De nuevo se cruzó el Cartagena en su rumbo para devolverle la felicidad.

Sin oportunidades en el conjunto pepinero, el cuadro albinegro lo buscó para su regreso. Club y jugador volvieron a unirse durante el último día de mercado para intentar emular la situación del curso anterior y en camino están de conseguirlo. Ahora en unas circunstancias completamente diferentes, Darío ha llegado para mantener al club cartagenero en Segunda División con sus goles. En sus tres primeros partidos ya ha visto portería dos veces, algo que no hacía desde abril de 2023, también con la camiseta albinegra y buscando el play off de ascenso a Primera.

«El tiempo que voy a estar es corto y mi adaptación iba a ser rápida. Hay caras conocidas y el grupo es maravilloso, está unido y cree que se puede lograr el objetivo», afirmó el punta en su regreso. Valoró la adaptación y las caras conocidas antes que el caché de los objetivos. Puso por delante el delantero al equipo para luchar por la salvación.

Tras un primer partido saliendo desde el banquillo en el descanso, Julián Calero le ha dado la alternativa como titular en los dos siguientes encuentros en detrimento de Alfredo Ortuño. En ambos ha respondido a la confianza. Dos goles contra Mirandés y Real Zaragoza que han fomentado enormemente la continuación de la buena racha albinegra.

Necesita el FC Cartagena de los goles del nuevo Darío Poveda y necesita Poveda del Cartagena, puesto que a la vista está su idilio con la camiseta albinegra. De esa simbiosis dependen gran parte de las posibilidades del cuadro cartagenero en la liga y la primera gran piedra de toque la tiene el equipo este fin de semana frente al Elche, con numerosas bajas.

El técnico del Elche se expone a un duro castigo por su expulsión

El partido del domingo, entre el Elche-Eibar, estuvo cargado de mucha polémica, sobre todo tras la decisión del colegiado andaluz Guzmán Mansilla de anular el gol de Nico Fernández, en el minuto 16, que podría haber cambiado el devenir del encuentro. Como consecuencia de esa jugada, fue expulsado el entrenador franjiverde, Sebastián Beccacece, quien puede ser sancionado duramente hoy por la redacción del acta. Guzmán Mansilla indicó que «el técnico Beccacece protestó reiteradamente una de mis decisiones adoptadas segundos antes, saliendo del área técnica dirigiéndose a mí a viva voz y de manera reiterada. Una vez expulsado se introdujo en el terreno de juego aproximadamente diez metros, continuando con su actitud de protesta hacia nuestras decisiones. Teniendo que ser instado y sujetado por el delegado para que abandonara el mismo».

El colegiado andaluz señala en el acta que «durante la segunda mitad, Beccacece se mantuvo en la grada detrás del banquillo local, dando instrucciones a sus jugadores a viva voz. Dicha situación fue comunicada al delegado del club local por parte del cuarto árbitro, haciendo caso omiso dicho entrenador continuando con su actitud».

El encuentro frente al Eldense, viernes 15 a las 20.30

LaLiga dio ayer a conocer el horario del encuentro de la jornada 31 en Segunda División. Esa jornada, que se disputará durante el fin de semana del 15 al 17 de marzo, será la trigésimo primera de la categoría de plata y en ella se enfrenta el Cartagena al Eldense fuera de casa. Los de Julián Calero deberán viajar el jueves 14 de marzo para disputar el partido el viernes 15 a las 20.30 de la tarde, en el mismo horario en que se disputó el pasado encuentro frente al Real Zaragoza. En el Nuevo Pepico Amat tiene el Cartagena otra final con un rival directo.