Alonso rodará los tres días en los test de Bahrein

Aston Martin ha confirmado su alineación de pilotos para abordar las tres jornadas de test a las que se reduce este año la pretemporada de Fórmula 1. El circuito de Sakhir, en Bahrein, volverá a albergar estos decisivos ensayos una semana antes de que alce el telón el Mundial en este mismo escenario.

Hace un año, en su primera temporada con Aston Martin, Alonso tuvo que turnarse en los test con el piloto reserva, Felipe Drugovich, debido a la inoportuna lesión que sufrió Lance Stroll días antes. Esta vez el canadiense llega en plena forma al inicio de curso y compartirá los tres días al volante con el asturiano.

Alonso abritá la primera jornada este miércoles 21 de febrero y por la tarde cederá el turno a Stroll. Lo mismo harán el jueves, mientras que el viernes será Stroll el que piloto en la sesión matinal y Fernando pondrá el broche a la pretemporada por la tarde.

Días atrás, el bicampeón español se quejó amargamente de que un deporte como la F1 tenga tan pocos días para preparar la temporada: "He estado pensando todo el invierno en lo injusto que es que sólo tengamos un día y medio para preparar un Campeonato del Mundo. No hay otro deporte en el mundo en el que pase algo así, con todo el dinero que hay en juego, y con todo el marketing y las cosas buenas que decimos de la Fórmula 1, y estando cada vez más cerca de los aficionados. No puedo entender por qué no vamos a Bahrein cuatro días, que podrían ser dos y dos para los pilotos. Si vas a tres, que es un número impar, no puedes dividir entre los pilotos. Y no sé por qué no vamos con dos coches, porque ya estamos allí y corremos la semana siguiente", argumentó.

Las tres jornadas se dividirán en una sesión matinal que arrancará a las 8.00 CET y concluirá a las 12.00, y una sesión vespertina que dará comienzo a las 13.00 CET y concluirá a las 17.00, ya en horario nocturno local y con luz artificial.