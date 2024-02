«Estoy jugando un buen tenis, pero lejos de mi nivel real»

Ni aun siendo el número 2 del mundo y teniendo infinidad de hitos en su haber con tan solo 20 años se puede ganar siempre. Carlos Alcaraz es perfectamente consciente de ello y ahora le toca digerir el haber sido vencido en Buenos Aires. El murciano cayó eliminado en las semifinales del torneo del IEB+ Argentina Open, de categoría ATP 250. Tras una batalla en tierra batida de la que esta vez no salió victorioso, el tenista analizó la derrota frente al chileno Nicolás Jarry: «Obviamente este tipo de derrotas duelen», la de un partido en el que indica que no «aprovechó las oportunidades». Sin embargo, entiende que «también es positivo» ver que tiene «muchas cosas que mejorar». Entre ese «aprendizaje» que tiene por delante ha subrayado que tiene que «saber leer mejor los partidos. El nivel tiene que subir».

Eso no quiere decir que Alcaraz esté ofreciendo su peor versión. De hecho, está «jugando un buen tenis», pero «muy lejos» del que es su «nivel real». «Hay muchas cosas que mejorar (...) En estos partidos ha habido bastantes altibajos que no me puedo permitir», declaró.

¡Cuando habla de esos progresos que debe hacer, el tenista se refiere principalmente a la parte psicológica, porque «físicamente» se «siente bien». «Me he preparado bien y yo creo que con trabajo iremos cada vez a mejor», ha detallado. El murciano subrayó que «es una derrota difícil» que le ha «dolido mucho».

Carlos Alcaraz en el ATP 500 en Río de Janeiro esta semana y después llegarán las citas más imponentes: en mayo, Roland Garros, y en julio, los Juegos Olímpicos de París. Esta es la competición que tiene entre ceja y ceja. «Quiero ganar otro Grand Slam y una medalla en los JJ.OO. Si solo tengo que decir uno de esos logros, me quedaría con el oro en París. Sería un sueño hecho realidad para mí», confesó.

El tenista murciano debutará en el Río Open contra Monteiro

Tras el varapalo de la derrota ante Nicolás Jarry que le privó de jugar la final del Argentina Open, Carlos Alcaraz ya prepara su próximo compromiso, el ATP 500 Río Open que se celebra esta semana. El joven tenista murciano afronta el torneo con más renombre de esta gira latinoamericana sobre tierra batida con ganas de resarcirse doblemente, tanto por la derrota del pasado sábado, como por la final perdida el año pasado en este mismo campeonato.

Alcaraz debutará ante el brasileño Thiago Monteiro, y de pasar con éxito los posteriores cruces, donde se podría enfrentar a tenistas como Cachín, Wawrinka y Cerúndolo, el murciano podría verse de nuevo en una hipotética final ante Cameron Norrie, quien ya le venció el año pasado; o Jarry, su verdugo en Argentina.