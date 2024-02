Belén salva un punto en el último minuto para un Alhama ElPozo que se queda a medias

El Alhama ElPozo no pudo celebrar con victoria su vigésimo cumpleaños tras empatar ante el Fundación Albacete (2-2) en un partido donde empezó ganando, remontó el cuadro visitante y en el último suspiro Belén salvó al menos un punto tras lograr la igualada in extremis. Oportunidad desaprovechada por las alhameñas que siguen en play off, pero no terminan de agarrarse a la posibilidad de ser líderes y ascender directamente.

Las locales saltaron al campo mas enchufadas que su rival. Tuvieron el control del partido, dominaban el medio campo y llegaban con peligro a la meta manchega. Fruto de ese dominio llegó el primer tanto tras una muy buena jugada de Paula Moreno, quien lograba abrir la lata para hacer justicia por lo visto sobre el césped. Con esa mínima ventaja se llegó al descanso.

El Alhama ElPozo de la segunda parte poco se pareció al de la primera. El Albacete fue superior. Metió una marcha más y logró empatar al cuarto de hora por mediación de Ortega. Las manchegas no se conformaron y siguieron teniendo el balón, mucho mejor plantadas que las de casa. El gol visitante era cuestión de tiempo. En el minuto 73, Leire sacó un centro chut que sorprendió a todos los presentes para hacer un golazo y voltear el encuentro a favor del Albacete.

Cuando parecía que los tres puntos se iban a marchar del José Kubala, Belén en el último suspiro marcaba el segundo de su equipo para poner las tablas definitivas en el marcador. Un empate que no deja completamente satisfecho al conjunto murciano, pero que tal y como se había presentado el partido sabe a gloria.