La remontada en El Collao carga de moral al Real Murcia

Parece que muchas cosas están cambiando en el Real Murcia con el inicio de la segunda vuelta en Primera Federación. Todavía no sabe lo que es perder desde que arrancó 2024, y en sus partidos tras superar el ecuador de la competición presenta tres victorias (Atlético Baleares, San Fernando y Alcoyano) y un empate (ante el Córdoba). La sensaciones mostradas por el equipo, y también el juego, son bien distintas a las ofrecidas antes del parón invernal, donde el equipo grana llegó a estar más cerca de los puestos de descenso que de la parte alta de la clasificación del grupo II.

Sin embargo, parece que ahora ha conseguido alcanzar su punto de inflexión en la temporada para acercarse al primer objetivo marcado el pasado verano. Sobre todo con la victoria conseguida el pasado sábado en Alcoy, y es que la plantilla de Pablo Alfaro logró algo que no había hecho hasta ahora en todo el año. O al menos desde la primera jornada. Y es que el Real Murcia no había logrado un final feliz en todo el curso, con la adjudicación de los tres puntos en su bolsillo, desde su triunfo ante el Recreativo Granada en la primera jornada. El gol de Álex Rubio en el último minuto de partido le permitió sumar la primera victoria tras remontar el 1-0 inicial después de lograr el empate con un gol de Rodri Ríos, quien ahora se encuentra en las filas del Ceuta. En siete de las nueve victorias que cuenta el conjunto murcianista en su casillero actualmente, no ha tenido que enfrentarse en una situación ni siquiera parecida en lo que va de curso. De hecho, anteriormente, sobre todo en la primera vuelta, ocurría todo lo contrario. Cuando cualquier gol encajado suponía un mazazo para un Real Murcia incapaz de reaccionar y sobreponerse a situaciones adversas, siendo prácticamente noqueado con el primer golpe efectivo por sus rivales.

No llegó el segundo triunfo hasta su visita al Atlético Baleares, de nuevo con un gol de Álex Rubio y por la mínima (0-1). Y después las victorias ante Algeciras, Mérida y Linares llegaron de la misma forma, logrando anotar antes que su rival e intentando con acierto defender hasta el último minuto este corto resultado. Ya con Pablo Alfaro en el banquillo, la primera victoria con el entrenador aragonés al frente llegó de la misma forma. En el Nuevo Colombino y con un solitario gol conseguido por Pedro León que tuvo que defender el Real Murcia hasta el último minuto (0-1).

Y es que fueron varias las ocasiones que los intentos de reacción o remontadas por parte del conjunto grana cayeron en saco roto este año. Los dos primeros partidos del curso en Nueva Condomina son el mejor ejemplo. El primero, ante el Córdoba, cuando Pedro León logró recortar desde el punto de penalti (1-2), apenas cinco minutos después el conjunto andaluz cerró el encuentro con el tercero. Mientras que en la siguiente jornada, ante el Atlético Sanluqueño, cuando José Ángel Carrilo fue el autor del 1-1 en el 49, a los treinta segundos el Real Murcia encajó el 1-2 en un partido que acabó perdiendo por 2-3.

Otro ejemplo claro es el duelo ante el Antequera, cuando de nuevo, tras conseguir el tanto del 1-1 Carrillo en el 57, encajó un minuto después el definitivo 1-2 con el partido que Nueva Condomina despidió el 2023. Con la llegada del nuevo año llegó el primer amago de remontada de los de Pablo Alfaro, cuando después de encajar el 0-1, el Real Murcia estuvo a punto de lograr la victoria con un gol que acabó siendo anulado por fuera de juego de Rodri Ríos tras empatar de nuevo Carillo a nueve minutos del final.

La victoria en Alcoy supone un refuerzo moral para el Real Murcia en esta faceta, ya que después de ir liderando el marcador cómodamente por 0-2, a nueve minutos del final el resultado era de 2-2. Este nuevo Real Murcia tiró de fe y constancia para tratar de recuperar tres puntos que parecían escaparse, y por fin obtuvo ese premio en un escenario en el que la moral forma parte de este juego y que sirvió para el estreno goleador del recién llegado Amin Abaradan (2-3).