El Real Murcia no consigue escapar de la enfermería

Aunque ha quedado como un tema secundario gracias a la buena racha de resultados que el Real Murcia está manteniendo en este 2024, las lesiones siguen siendo un auténtico quebradero de cabeza dentro del vestuario de Nueva Condomina. De hecho, esta temporada 2023-2024 ya puede ser calificada como ‘la temporada de la enfermería’. Solo hay que ver los partes médicos que semana a semana tiene que publicar el club para informar de los jugadores que no pueden jugar por problemas físicos.

Este pasado sábado, por ejemplo, Alfaro se veía obligado a cambiar a su portero al sufrir Manu García una contractura en el sóleo. Pero no solo se quedó fuera el meta catalán. Iker Piedra, tercer guardameta, tampoco pudo viajar a Alcoy por un esguince acromio clavicular izquierdo, teniendo que recurrir el preparador maño a Álex Garzón, del filial.

Con Tomás Pina y Larrea también en la enfermería, Sabit y Svidersky, dos de los fichajes invernales, ya fueron titulares, aunque su buen rendimiento evitó que se echara de menos a sus compañeros.

Cuatro lesionados a los que hay que unir dos ausencias de larga duración. Porque Imanol estará varios meses fuera después de pasar por el quirófano el pasado mes de enero al fracturarse el peroné y porque Carlos Rojas también va a tener que operarse al sufrir una rotura del menisco de la rodilla izquierda, según informaba el Real Murcia el 1 de febrero.

Fichajes como medicina

Gracias al mercado invernal, las lesiones no están siendo tan dolorosas como en la primera vuelta. Y es que los refuerzos que llegaron en enero no solo permiten doblar algunas posiciones sino que además han aterrizado en plena forma, como ya se ha visto en sus primeras participaciones. Ni Sabit ni Amin ni Svidersky han necesitado el famoso tiempo de adaptación del que tanto se habló en el inicio liguero cuando los refuerzos veraniegos no funcionaban, algo que ha venido como agua de mayo a Alfaro, que está logrando reconducir la trayectoria de un equipo que hace solo un mes miraba más abajo que arriba.

Pero las lesiones no son algo nuevo en esta temporada. Las lesiones se han convertido en el gran enemigo a lo largo de todo el curso. Solo hay que ver las estadísticas. Hasta diecinueve futbolistas del Real Murcia -algunos ya fuera tras el mercado invernal- se han perdido partidos por problemas físicos, destacando en la primera vuelta los casos de Larrea, que no pudo debutar hasta el 5 de noviembre y que apenas ha sumado 481 minutos; de Montoro, no convocado hasta en 8 ocasiones antes de ser despedido tras el parón navideño; o de Marcos Mauro, que estuvo fuera seis partidos entre octubre y noviembre.

Hasta los tres porteros

Las lesiones incluso han llegado a una línea que casi siempre suele escapar de este problema. Porque esta temporada, en el Real Murcia han tenido que pasar por la enfermería los tres guardametas que hay en la plantilla, aunque para suerte de los murcianistas, Manu García y Gianni no se han lesionado a la vez. Si ahora es el de Pedrera el que ha tenido que ceder la titularidad al sufrir un problema en el sóleo; en octubre ocurrió lo contrario. Llevaba tres partidos en el once el de Lloret de Mar cuando unas molestias musculares le hicieron quedarse fuera, dando la oportunidad a un Manu García que logró afianzarse pese a las críticas del principio. Hasta nueve partidos ha estado de baja Gianni esta temporada.

Y como no hay dos sin tres, en las últimas semanas también ha tenido problemas el tercer portero, Íker Piedra, que sufre un «esguince acromio clavicular izquierdo».

Los sanos

Solo cinco jugadores de la plantilla han escapado de las lesiones, y uno de ellos (Rodri Ríos) ya no forma parte de la disciplina grana. Los que de momento han esquivado la enfermería son los centrales Alberto González y Andrés López, y los atacantes Dani Vega y Álex Rubio.

Los abonados granas ya pueden comprar entradas a cinco euros para el domingo

Han vuelto las promociones en el Real Murcia. Aprovechando el buen momento que vive el equipo, que acumula tres victorias en los últimos cuatro partidos, los responsables de Nueva Condomina han decidido animar a los aficionados con vistas al partido del domingo ante el Intercity (16.00 horas). Los abonados murcianistas podrán retirar entradas a cinco euros para el choque ante el conjunto alicantino. La idea es conseguir una gran entrada de público, volviendo a las cifras que se lograron en el final de la temporada pasada, cuando durante varios partidos no se bajó de los 20.000 espectadores, llegando incluso a los 27.800 gracias a las entradas a un euro. Los abonados ya pueden comprar entradas tanto de forma online como de forma presencial en las tiendas del club.

Esta mañana, partidillo de entrenamiento ante el Kryvbas ucraniano en Pinatar Arena

Entrenamiento diferente el de hoy para el Real Murcia. Los granas aprovecharán su sesión de trabajo para jugar un partidillo ante el Kryvbas ucraniano en Pinatar Arena, según informó el club gana en el planning semanal. El encuentro comenzará a las 12.00 de la mañana. Alfaro tendrá la oportunidad de seguir probando cosas y de ir viendo a los jugadores del filial que trabajan habitualmente con el primer equipo y que han completado las últimas convocatorias ante la falta de efectivos. Además, también será una oportunidad para dar minutos a Enol Coto y Juanmi Carrión, dos de los fichajes invernales que menos presencia están teniendo. El Kryvbas invernal, concentrado en Pinatar Arena, lidera la liga ucraniana después de sumar 34 puntos en 17 partidos.