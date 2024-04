Julián Calero: "Hasta ahora no hemos fallado cuando ha venido nuestra gente a apoyarnos"

El técnico del FC Cartagena, Julián Calero, compareció a falta de horas para el choque que enfrentará a los suyos mañana domingo (18:15 horas, LaLiga Hypermotion) ante un Levante metido aún en la pugna por entrar en el play off a Primera División. El entrenador nacido en Parla augura una complicada misión en el Ciutat de Valencia, pero también afirma que su equipo no se achantará ante ningún escenario. "Es un estadio fantástico, muy bonito… Ellos jugándose mucho, nosotros también... Así que veremos quién es capaz de mantener más su personalidad, su estilo y conseguir puntos". Calero también quiso dejar claro que tanto él como sus pupilos irán con la sana intención de poder conseguir esos puntos tan importantes a falta de seis jornadas para el punto y final de campaña.

Raúl Lizoain, en el partido del lunes ante el Oviedo. | FC CARTAGENA / salva castiñeyras

Con este enfrentamiento ante el Levante UD, el Cartagena pone fin a ese ‘Tourmalet’ particular que atravesó en el mes de abril. La nota del técnico a su equipo es buena, pero también reconoce que le hubiera gustado haber conseguido un mayor puntaje. "El equipo ha respondido muy bien contra rivales muy complicados (...) Me voy satisfecho de cómo ha competido el equipo, y también digo que lo que viene no es inferior a lo que acabamos de recibir", avisaba el técnico albinegro.

El viaje al Ciutat de Valencia puede ser trascendente en cuanto a los ánimos con los que se afronten tanto la final ante Alcorcón, como ante Tenerife, ambos en Cartagonova. "Todo lo que sea ahora sumar puntos y alejarnos de la zona roja es importantísimo sobretodo por la tranquilidad de club, jugadores, afición... Que no se genere un nerviosismo que pueda llevar al error dentro de los partidos". Julián Calero añadía además que una vez entra ese nerviosismo, ansiedad o inseguridad a una plantilla, por muchos automatismos de juego que tengas "estás crucificado".

En cualquier caso, son seis jornadas las que restan para el final de liga, y desde dentro del vestuario cartagenero se está muy concienciado que tanto el partido con Levante es una final, como lo será ante Alcorcón y Tenerife. "Los que quedan son partidos en los que nos la jugaremos a blanco o negro, y debemos de poner todo lo que tenemos nosotros".

Asimismo, la marea albinegra ha protagonizado varios viajes para apoyar a los suyos esta campaña. Son los casos de Albacete, Elche, Leganés… y otros tantos. En esta visita al Ciutat de Valencia ya son más de trescientas las gargantas que irán a apoyar a los pupilos de Calero en lo que esperan que sea una nueva gesta a domicilio. "¿Trescientos? Yo creo que serán más. Es muy importante, y quiero que sean más. Todos los que sean, nos van a ayudar porque hasta ahora día que ha venido nuestra gente, no han fallado los chicos… no hemos fallado", culminaba.

Julián Calero mostrándose con esa firmeza y contundencia en sus palabras hacia el aficionado cartagenero, llamaba a toda esa hinchada para que vuelva a arropar lejos del Cartagonova a su escuadra. "El equipo lo nota, nota el impulso de la gente. Si ya son trescientos está fenomenal, pero si son quinientos mejor, porque sé que nos van a ayudar. Son quinientas almas ahí que van a estar ayudándonos". A partir de ese mensaje Calero no quiso desperdiciar una nueva oportunidad para tirar flores a su gente: "El agradecimiento es siempre infinito hacia ellos, porque yo creo que el fútbol es para ellos, para la gente, y lo que tenemos nosotros que intentar es no fallarles. El resultado es absolutamente una lotería a veces, pero hacer las cosas bien, ser competitivo y estar al frente de los partidos, sí depende de nosotros y ahí no podemos fallarles. Espero y les deseo que la vuelta a Cartagena sea feliz", añadía Calero.

Pedro Alcalá y Raúl Lizoain, dudas hasta última hora por molestias

En el apartado bajas, el primer entrenador del equipo de la ciudad portuaria dejó en entredicho la disponibilidad tanto de Pedro Alcalá como de Raúl Lizoain, dos piezas fundamentales para el esquema albinegro. El central mazarronero salió con molestias del verde en su gemelo el pasado lunes en el choque ante el Real Oviedo.

Según el técnico, Alcalá no tiene nada grave, una pequeña contractura y sobrecarga que le ha hecho no poder entrenar al ritmo del grupo. En el caso de Lizoain dijo que "ha tenido algún problemilla en el abductor y hemos decidido que el jueves no entrenara". De esta forma ambos jugadores quedarán pendientes de esa última prueba de viernes para saber si podrán o no ser de la partida en los blanquinegros. El resto de la plantilla está al completo disponible.

Además, Calero hizo caso omiso a la reciente victoria del Amorebieta ante el Levante: "Ese día lo normal es que el Levante hubiera ganado, pero ya si no ganas, lo normal es no perder. El Ciutat es un estadio importante donde tienes que tener personalidad para competir bien, y ellos son un equipo fuerte en su casa", recalcó el entrenador del cuadro costero. "Es un equipo muy completo que está hecho para pelear por puestos de arriba", concluyó.