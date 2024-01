Aunque no quiso lanzar las campanas al vuelo, nada más ganar al Atlético Baleares, Pablo Alfaro confiaba en que esa victoria significara un cambio de tendencia que permitiera al Real Murcia mirar al play off. Y la primera oportunidad para demostrar que se puede confiar en los granas después de la pésima primera vuelta realizada llega esta noche en el Nuevo Arcángel. Visitan los murcianistas a un Córdoba asentado en el play off y liderando ese segundo grupo de equipos que están por detrás del Castellón y del Ibiza, aunque los de Ania llevan unas jornadas de duda, con solo una victoria en sus últimos cuatro compromisos.

Esas dudas, después de los empates ante el Atlético Baleares y Recreativo y la derrota en casa frente al Madrid Castilla, son las que tiene que aprovechar el Real Murcia, al que solo le vale ganar para por lo menos seguir confiando en que la remontada es posible. Porque, cuando ya se han disputado 20 jornadas, los números no son muy optimistas con los granas. Con 27 puntos en su casillero, están a nueve del quinto puesto. Y a ello hay que añadir la cantidad de equipos que hay por en medio y que están al acecho de colarse en la zona de privilegio. Por eso, después de tantas balas desperdiciadas, ya no hay margen de error. Al Real Murcia solo le queda ganar cada semana, y, tras la victoria en casa contra el Baleares, no vale otra que sacar los tres puntos de Córdoba. Además, de no conseguir el triunfo, Pablo Alfaro volvería a quedar muy tocado, y es que sus números lo dicen todo. Hasta el momento, desde que llegó a Nueva Condomina, de las nueve jornadas que ha dirigido al Real Murcia solo ha logrado dos victorias -la mencionada del Atlético Baleares y la conseguida el 3 de diciembre en el campo del Recreativo de Huelva-. Esos tres puntos del pasado domingo en Nueva Condomina han dado un poco de tranquilidad a un vestuario completamente en llamas, fuego que se fue agravando con el mercado de invierno y la petición de salida de Rodri Ríos. No está ya Rodri Ríos, pero para este partido Alfaro recuperará a José Ángel Carrillo, quien se quedó fuera los dos últimos choques por lesión. El murciano aparecerá en el centro del ataque, siendo la principal novedad de un once donde repetirán Larrea, Tomás Pina e Isi Gómez en el centro del campo, y donde no podrá jugar Marcos Mauro en defensa al estar sancionado. Habrá que ver si su puesto lo ocupa Rofino o si entra Andrés López, éste último con cero minutos desde el 10 de diciembre. Aunque Carrillo vuelve, la principal novedad de la convocatoria es Loren Burón, que viaja a Córdoba solo dos días después de anunciarse su fichaje con los granas. Su redebut con el Real Murcia podría llegar en la segunda parte, y es que lo normal es que de inicio entren Pedro León y Carlos Rojas, apareciendo el muleño por la izquierda, para dar mayor protagonismo al conquense en la derecha. En esa lista no está Juanmi Carrión, la tercera incorporación, pero que fue confirmada en la tarde de ayer, por lo que habrá que esperar al siguiente encuentro para que esté con el grupo. Arturo, a la espera de su salida No forma parte de la convocatoria Arturo, quien está cerrando su salida del Real Murcia después de una primera vuelta en la que apenas ha disfrutado de minutos. Aunque todavía no se ha confirmado su destino, todo parece indicar que recalará en el Ibiza, donde volverá a coincidir con Guillermo Fernández Romo. El técnico madrileño ya lo tuvo en sus filas en el Racing de Santander. El lateral izquierdo Juanmi Carrión, tercer fichaje invernal El defensa Juanmi Carrión se convirtió ayer en el tercer fichaje del Real Murcia en este mercado invernal. Después de las llegadas del lateral derecho Enol Coto y del extremo Loren Burón, los murcianistas confirmaron la incorporación del lateral izquierdo gaditano. Con 26 años, llega procedente del Sabadell, donde esta temporada ha disputado 15 encuentros y ha repartido 2 asistencias. Carrión aterriza en Nueva Condomina para competir por el puesto con Marc Baró, que durante la primera vuelta ha dejado muchas dudas, aunque en las últimas jornadas ha mejorado su rendimiento, especialmente a nivel ofensivo. «Juanmi Carrión se formó en las categorías inferiores del Sevilla FC. El nuevo fichaje grana cuenta con una gran trayectoria en la categoría, habiendo jugado en clubes como la Balompédica Linense, la UD Melilla, el Deportivo Fabril, el Atlético Sanluqueño o el Real Avilés», informa el Real Murcia. También indica que «como futbolista, se trata de un lateral ofensivo y rápido. Además, cuenta con un excelente golpeo a balón parado».Ahora, con Juanmi Carrión se cierran los movimientos en defensa, pero Javier Recio, director deportivo del Real Murcia, todavía tiene trabajo por delante. Debe firmar a un centrocampista después de la lesión de gravedad de Imanol y también tendrá que fichar a un delantero, y es que le ataque se ha visto mermado por la salida de Rodri Ríos. Incluso pueden llegar más incorporaciones, porque todo parece indicar que Arturo se marchará al Ibiza.