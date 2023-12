Pasaba el FC Cartagena por su peor momento de los últimos ocho años cuando la directiva decidió dar un golpe de timón para cambiar el rumbo. Una decisión casi inédita, la de sustituir a su entrenador con contrato en vigor, que también significaba romper con una filosofía que solía respetar los procesos a largo plazo y que era paciente con los entrenadores. No obstante, en el Cartagonova estaban convencidos de que Julián Calero corregiría la situación en la que el equipo se había visto envuelto con Víctor Sánchez del Amo. Diez jornadas ha tardado el técnico madrileño en encontrar el camino, pero ahora el Cartagena crece futbolísticamente a la misma vez que se crece ante sus rivales.

Calero llegó a la ciudad portuaria cargado de «ilusión y ganas», tal y como afirmó en su presentación. La fuerza de su discurso era imparable: «Que se busquen a otro equipo que descienda porque el Cartagena no va a ser», fueron algunas de sus primeras palabras. A pesar de su convicción, al de Parla le costó horrores implantar su idea, sus principios y su juego a un equipo que andaba en la cuerda floja moral y deportivamente.

Tras sus primeros golpes contra Amorebieta, Espanyol, Ferrol o Racing, el técnico centró sus palabras en el aspecto físico. Según Julián, la plantilla no alcanzaba los parámetros mínimos que exigía la categoría y sin ellos no podría competir. En cada partido se fue viendo una clara mejora competitiva, pero los resultados no termiaban de llegar a la vez que el fútbol se cebó con los albinegros en los descuentos de Mirandés, Oviedo o Tenerife.

Sin victorias, el impetuoso mensaje de Calero comenzó a perder fuerza entre la afición cuando el presidente saltó al foco en el momento justo y con las palabras necesarias: «Julián Calero es el tipo que nos puede sacar de aquí aun no habiendo ganado un partido», expresó Paco Belmonte en su última comparecencia ante los medios, en los micrófonos de La 7, para ratificar al entrenador en su puesto a pesar de las circunstancias.

«Hemos hablado con los jugadores y creen en su mensaje», añadió el máximo mandatario de la entidad cartagenera. Ese clima de fe y confianza instalado en el conjunto albinegro, que contaba con la convicción de la directiva y la plantilla, consiguió recalar de nuevo entre la gente con muy pocos motivos para ello antes del tramo de competición más complicado: recibir a un Real Sporting enchufado, pelear el pase de ronda en Copa y visitar el Martínez Valero en apenas ocho días para seguir vivo en las dos competiciones. Y el equipo lo ha conseguido reenganchando de nuevo a los suyos.

Tres partidos seguidos ha ganado el Cartagena frente a Sporting, Alcorcón y Elche, una situación que sólo se consiguió una vez durante el magnífico curso pasado. A excepción del choque copero, el cuadro cartagenerista se ha crecido ante rivales muy superiores y que pelean objetivos enormes como el ascenso directo a Primera División y esa circunstancia mucho tiene que ver con el aspecto mental.

«Somos un rival digno y competitivo como para ganar a cualquiera», aseguró el entrenador antes de enfrentarse al Sporting. «Nosotros podemos competir con cualquiera», reiteró antes de ganar al Elche. Calero ha conseguido que su plantilla crea en sus posibilidades y se aleje de las dudas al mismo tiempo que se aleja de la última posición.

Contra dos de los mejores equipos de Segunda, el cuadro albinegro se ha convertido en el equipo con la mejor racha de la liga en una gran reacción que devuelve la ilusión a toda la ciudad portuaria.

Los posibles rivales de Copa del cuadro albinegro

El FC Cartagena es el único equipo de la Región que estará en el bombo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que se celebra hoy a la una de la tarde en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. En esta eliminatoria ya entran los cuatro equipos clasificados para la Supercopa, que son Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna. Pero a ninguno de ellos le puede tocar el conjunto albinegro ya que estos serán emparejados con los clubes de Segunda y Primera Federación que quedan con vida.

El plantel de Julián Calero se puede medir en esta eliminatoria que se jugará a partido único en el estadio Cartagonova los días 5, 6 y 7 de enero a los siguientes conjuntos de Primera: Villarreal, Getafe, Valencia, Rayo, Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Betis, Sevilla, Las Palmas, Athletic, Girona y Celta. Sin duda, dado el estado de forma, los más atractivos entre estos rivales son Real Sociedad, Athletic de Bilbao, que cuenta con una nutrida nómina de peñas en la Región, y el Girona, líder de Primera que se ha convertido en el equipo de moda del fútbol español.

Los bombos del sorteo son cinco. El primero integra a los cuatro equipos que se unen a la competición en tercera ronda debido a su participación en la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético y Osasuna.

En el segundo están el resto de equipos de Primera que continúan vivos: Villarreal, Getafe, Valencia, Rayo, Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Betis, Sevilla, Las Palmas, Athletic, Girona y Celta.

En el tercero entran los de Segunda División: FC Cartagena, Espanyol, Huesca, Tenerife, Burgos, Amorebieta, Elche, Racing de Ferrol y Eibar.

La Primera División RFEF contará con CD Castellón, Unionistas de Salamanca, Málaga y Lugo, presentes en el cuarto bombo, mientras que Barbastro y Arandina, de Segunda RFEF, integran el quinto y último bombo.