Cuando el Real Murcia ha conseguido remontar el vuelo en liga y encadenar varias victorias consecutivas, los granas se enfrentan ahora a otro problema no menos preocupante. Y es que desde hace prácticamente un mes, las lesiones se han convertido en la pesadilla del vestuario murcianista. Pedro León ha sido el último en entrar a una enfermería repleta cuando apenas llevamos dos meses de competición. Y lo más curioso es que la mayoría de lesiones, atendiendo a los partes médicos que va emitiendo el Real Murcia, son musculares.

Pendientes de ver cuál es el diagnóstico del jugador muleño, que este sábado abandonaba el césped antes de tiempo al sufrir un pinchazo que no le dejó buenas sensaciones, hasta nueve futbolistas de la plantilla de Munúa están ahora mismo lesionados. A la espera de que se confirme el tiempo de baja del capitán, que podría alargarse varias semanas, en la enfermería también aparecen Rofino, Zalaya, Marcos Mauro, Montoro, Larrea, Arturo, Sergio Navarro y Gianni.

Hasta ocho semanas podría estar ausente el central cedido por el Real Valladolid, según comunicaba este sábado el Real Murcia en un parte médico en el que informaba que sufre una rotura en el isquiotibial de la pierna derecha. Su baja es un gran quebradero de cabeza para Munúa, que había encontrado en el madrileño una pieza de garantía. Un quebradero de cabeza que aumenta teniendo en cuenta que Marcos Mauro no acaba de recuperarse de los problemas físicos que le han hecho perderse ya cuatro partidos. Aunque el ex del Ibiza reaparecía ante el Mérida, jugando unos minutos en la segunda parte, esta semana ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria al recaer. No son nuevos los problemas físicos del central argentino, que ya en su estancia en Can Misses tuvo que pasar bastante tiempo por la enfermería.

Como dicen que no hay dos sin tres, en la última semana otro central se ha sumado a la plaga de lesiones. Zalaya no jugaba ante el Linares por un problema en la espalda. El zaragozano y Arturo eran las novedades en el parte médico emitido el sábado y en el que continuaban, además del mencionado Marcos Mauro, Gianni, Larrea, Montoro y Sergio Navarro, todos con problemas musculares.

Si en un principio se podría pensar que esas molestias eran leves, las semanas han ido pasando y ninguno de esos futbolistas ha recibido el alta. Destaca sobre todo el caso de Larrea, que ni ha debutado y que, pese a que en el club llevan más de un mes diciendo que está en la última fase de recuperación, parece la lesión que nunca acaba. También llama la atención el caso de Montoro, de baja ya cinco jornadas, las mismas que Sergio Navarro. Por su parte, el meta Gianni, que ante el Algeciras perdió la titularidad por sus problemas físicos, lleva tres semanas sin jugar.

La pretemporada, en duda

Pueden ser muchos los factores que estén provocando esta plaga de lesiones musculares, aunque la planificación veraniega, con muchos fichajes a última hora y con futbolistas bastante veteranos o que llegaban después de varias semanas sin sumar entrenamientos de calidad al estar sin equipo o ser descartes, no ha ayudado. También está en el punto de mira el trabajo de pretemporada, que ya fue una losa en el inicio de curso, donde se vio a una plantilla muy lejos del nivel físico deseado. De hecho, Marcos Mauro y Montoro, dos de los más señalados en ese primer mes de competición, acumulan ya varias semanas en la enfermería. Por último, la crisis de resultados, que puso en el punto de mira a todo el cuerpo técnico, criticándoles por lo poco trabajado que estaba el equipo, llevó a un aumento de la intensidad de los entrenamientos, algo que podría sumarse a la lista de motivos que está haciendo que el Real Murcia viva esta pesadilla con las lesiones.