El Gorguel no tiene alternativas: todo o nada para el Puerto de la Región

Las conclusiones del debate sobre la viabilidad de la ampliación del Puerto de Cartagena, que a su vez lidera la Región de Murcia y que es la cuarta infraestructura marítima de España, por detrás de Algeciras, Valencia y Barcelona, son dos: no hay alternativas y tiene que ir ligado al Corredor Mediterráneo. Es la respuesta de ‘El Gorguel: A debate’, que fue el título del foro organizado por La Opinión y que ayer congregó a representantes del Gobierno de la Región de Murcia, de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, de concejales de distintos ayuntamientos, así como a empresarios y ecologistas en torno a la idea de expansión.

Tras la bienvenida del vicepresidente de la Región, José Ángel Antelo, y de la introducción de Pedro Pablo Hernández, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, cuatro expertos en la ampliación por el Gorguel, que hace unas semanas recibió un varapalo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, debatieron sobre las consecuencias positivas y negativas de llevar a cabo la construcción de una infraestructura para entrar de lleno en el negocio de los contenedores de mercancías.

Los ponentes fueron el consejero de Fomento de la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, el representante de Ferrmed en la Región, Ángel Martínez, el portavoz de Ecologistas en Acción Región Murciana, Pedro Luengo, y el presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Croem y presidente de la Fremm, Alfonso Hernández Zapata.

Abrió el debate el consejero Pancorbo asegurando la viabilidad de la ampliación por el Gorguel: «Es indudable que es viable, los estudios ambientales que se han hecho así lo demuestran. Y prueba de ello es que el documento del Ministerio en ningún momento habla de problemas medioambientales, solo de problemas administrativos».

Este argumento lo complementó recordando que existen medidas compensatorias, como las que se usan en las obras del AVE tienen afecciones medioambientales: «Están atravesando zonas de la Red Natura y nadie se lleva las manos a la cabeza, simplemente se proponen las medidas compensatorias en otras zonas. No podemos olvidar que es un puerto estratégico para la Región».

Para el representante de Ferrmed, la viabilidad de esta ampliación se basa en tres razones fundamentales: «La primera, sacamos el puerto de la ciudad; la segunda es que el Puerto de Cartagena está en una situación geoestratégica fundamental, pasan 30 millones de contenedores por la esquina; y tercero, porque no restamos a Valencia y Algeciras. Abre la entrada a la posibilidad de que la entrada a la Unión Europea sea por el sur y eso va a suponer un cambio revolucionario en la transformación socioeconómica de Cartagena y la Región de Murcia».

Distintas visiones

La respuesta negativa la verbalizó el representante de Ecologistas en Acción. «Nosotros pensamos que no es viable porque el propio Ministerio en época de Rajoy ya dijo que tenía impactos significativos sobre la Red Natura y las medidas compensatorias se dan cuando el proyecto es absolutamente necesario, no hay posibilidad de alternativas y se puede compensar el daño. Y en este caso no se dan algunas circunstancias porque hay alternativas», dijo Luengo en referencia a Barlomar.

Añadió la problemática con la Red Natura 2000, que es muy difícil que pueda ser compensada: «Y, además, estamos en una zona que está recuperando de otro gran desastre ambiental, que es la minería que ha tirado toneladas y toneladas de residuos tóxicos en Portmán. Esto no trata solo del impacto directo de la obra, sino en su fase de funcionamiento y pensamos que va a tener mucha más afección de la que se va a reconocer».

Terminó el primer turno de intervenciones Hernández Zapata: «Puertos en el Mediterráneo se van a seguir haciendo, pero para mí lo más importante de hoy no es ver la viabilidad, es escuchar a personas como Pedro, porque esto tiene que ser un grito unánime. Hay que incluir esa sensibilidad. Que el Gorguel es viable es una realidad tan obvia que no deberíamos de entrar ahí. La infraestructura del Gorguel significa el pleno empleo en Cartagena. Se va a ampliar el puerto de Valencia y va a tener mucha más afección real que la del Gorguel».

El momento más animado del debate se produjo con el debate sobre pros y contras de esta ampliación. El representante de Ecologistas, de la Fremm y de Ferrmed coincidieron en los errores de competencia entre los propios puertos españoles. También hubo sintonía en criticar la construcción de infraestructuras innecesarias y que acabaron costando mucho a las arcas regionales, como el caso del aeropuerto de Corvera. Divergieron sobre la necesidad de apostar por el puerto.

Para Pancorbo no hacerlo sería una pérdida de oportunidades y un «coste económico para la Región bestial y si nos salimos de ese gran mercado de movimiento de contenedores, las generaciones venideras nos lo echarán en cara».

Por su parte, Ángel Martínez incidió en que cuando un barco no para en Cartagena y se va al norte, descarga allí, la riqueza se queda allí y luego un porcentaje de las mercancías baja para el sur de Europa, lo que aumenta el impacto ambiental, además de lo económico: «El Gorguel no cuesta un duro, lo paga el operador y el resto el puerto con los recursos producidos».

El presidente de la Fremm explicó que lo estudios hablan de unos 2.300 puestos de trabajo para la construcción, 29.000 puestos de trabajo será el tráfico portuario y los 41.000 empleos, del último estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena, efectivamente incluye esos más los indirectos y los inducidos: «Si pones un puerto de mercancías es literalmente imposible que nadie se fije y que no se genere industria de ensamblaje o la que fuera».

Pedro Luengo recordó que no hay planificación para que el transporte de esas mercancías sea por tren, porque el Corredor Mediterráneo no llega a Cartagena, por lo que tendrían que hacerse por carretera. A esto, Pancorbo contestó que ese tráfico se hará por tren, que es por donde está previsto.

¿Vuelta atrás?

Es necesario cuestionar si, tras el movimiento del Ministerio, la vía administrativa o judicial para salvar el proyecto del Gorguel es viable. Para el consejero Pancorbo sí lo es: «El recurso de alzada probablemente no prospere, tendrán que ir a un contencioso. Y si finalmente la respuesta de los tribunales no fuera positiva, entiendo que no podemos desaprovechar esta oportunidad y si no es con este gobierno, tendrá que ser con otro».

«Qué sentido tiene que dentro de los cuatro puertos del Corredor Mediterráneo el de Cartagena esté si no puede mover carga. ¿Qué vamos a mover trigo o hidrocarburos en los trenes? No tiene sentido. La única justificación es porque se contaba con la planificación española y europea a medio y largo plazo con que el puerto del Gorguel iba a estar operativo. Si no hay Gorguel es más que probable que no haya Corredor Mediterráneo en Cartagena», incidió Pancorbo.

Para Ángel Martínez sí hay alternativa, pero lo primero que hay que hacer es «retirar Barlomar» para centrar el objetivo. Así como el presidente de la Fremm: «Por supuesto que es reversible. Es simple y llanamente una decisión política. La realidad es que si hay voluntad política el puerto se hará y lo primero que tenemos que hacer es reflexionarlo. Agradezco a La Opinión que haya generado este debate. El modelo hay que cambiarlo con infraestructuras como esta, porque el Gorguel sería clave para que el peso de la industria fuera mayor y no tengas que depender tanto de la agricultura».

Por último, Luengo insistió en que este proyecto está basado en una afectación a una zona protegida por la Unión Europea: «Tengo que insistir en lo que dice la ley. Pero es que hay que plantear la cuestión a Europa y es la propia Autoridad Portuaria de Cartagena la que ha planteado la alternativa de utilizar Escombreras. Teniendo Escombreras y una zona logística interior, no es pertinente hacer el Gorguel, ya que Europa nunca va a facilitar que se haga una infraestructura que tiene alternativa y afectación a los ecosistemas de la Red Natura 2000».

La última pregunta que contestaron los expertos fue si hay alternativas. Y Hernández Zapata contestó sin miramientos: «Directamente digo no. No hay alternativa al Gorguel».

Para Luengo está en Barlomar: «La propia Autoridad Portuaria la ha planteado. Hay que combinar lo que ya está construido con la dársena de Escombreras y su ampliación y una zona logística interior. Lo que hay que hacer es aprovechar ese espacio que ya se ha degradado y que ya está ahí».

Martínez y Pancorbo compartieron mensaje. «Una zal interior sin Gorguel no es nada. La Región necesita el Gorguel para su desarrollo y lo que hace falta es que sumemos todos y traslademos a Valencia que no somos su enemigo, somos compañeros en el viaje», dijo el representante de Ferrmed.

Para el consejero de Fomento, Barlomar no es una alternativa: «Los contenedores son los que aportan un alto valor añadido y son los que generan empleo. Aunque el Ministerio interpreta que es una alternativa, evidentemente no. Además del impacto ambiental, que es rellenar calado de 50 metros, que es una salvajada».