Deberán rezar y mucho los aficionados del Real Murcia para que Rodri Ríos siga aumentando su casillero goleador. Y deberán rezar mucho los seguidores granas a Rodri Ríos, porque pocos más recursos tiene un equipo murcianista que, dos meses después del inicio de la competición, sigue jugando igual de mal que siempre. Es más, no es que juegue mal el Real Murcia, es que el Real Murcia no juega a absolutamente nada, porque el Real Murcia no tiene plan, porque el Real Murcia no es ofensivo ni defensivo, porque el Real Murcia bastante tiene con mantenerse en pie, con confiar en los fallos del rival y con rezar para que Rodri Ríos no pierda el olfato.

Y de momento a los granas les vale con el soriano. Fue el ‘9’ murcianista, ese delantero condenado al banquillo por Munúa y que se ha ganado la titularidad a base de goles, el que volvió a salir al rescate de los suyos. Su tanto en el 63 fue suficiente para sentenciar a un Mérida que, pese a encadenar cinco derrotas consecutivas, que confirmó que los granas son un conjunto inferior, manejable y con apenas protagonismo arriba. De hecho, solo un poco antes de que Ríos adelantase a los suyos en el marcador -minuto 67-, los locales estrellaban un balón en el palo tras un gran disparo de Bourdal. Posteriormente el larguero volvió a condenar a los emeritenses, que se hunden en la tabla a la vez que los murcianistas empiezan a oler el play off. Pero para llegar al tanto del Real Murcia hubo que tragarse muchos minutos infumables de los granas. Ni la victoria ante el Algeciras ni la continuidad del once hicieron que se viera una imagen más positiva de los granas. A base de pelotazos se movían los de Munúa en un inicio en el que el Mérida intentaba tocar, pero tampoco tenía pegada en sus llegadas. Una chilena de Rodri Ríos y un centro peligrosísimo de Dani Vega al que no llegó Álex Rubio fueron las únicas llegadas de los visitantes. Más clara fue una ocasión de Akito que se marchó fuera para suerte de los granas. No se vio a un Real Murcia dominador ante un equipo hundido en la clasificación. Solo se vio a un Real Murcia que intentaba sobrevivir, y que lo hacía más por las debilidades de los emeritenses que por la fortaleza de los de Munúa. Ocurrió algo parecido ante el colista Atlético Baleares, por lo que estas victorias no acaban de despejar los fantasmas. Habrá que esperar a encuentros contra equipos más potentes para saber si los granas pueden competir por estar en la lucha por el ascenso o si será otra temporada de quiero y no puedo. Aunque el inicio de la segunda parte parecía haber cambiado la actitud de los granas, combinando un poco más, pronto fue el Mérida el que empezó a generar ocasiones en el área de Manu García. Rofino, intentando frenar una de las arremetidas locales, se lesionaba, siendo sustituido por Marcos Mauro. Junto al argentino también saltaban al campo Arturo, Carrillo y Rojas. Lesión de Rofino Perdía el Real Murcia a Rofino y respiraba cuando la madera expulsaba un disparo de Bourdal. El premio que no tenía el Mérida, lo tuvo el Real Murcia en el 67. Recuperaba Rojas un balón y servía a Rodri Ríos, que tras despejar el peligro con un regate, ponía el 0-1 en el marcador. Ni con el resultado a favor se vio a un Real Murcia con hambre. Todo lo contrario. Los granas se fueron muy atrás, sufriendo y mucho ante las arremetidas de un conjunto local que volvió a encontrarse con la madera. En esta ocasión el larguero rechazó otro disparo de Bourdal. Siguió y siguió el Mérida, pintando la cara al Real Murcia, un Real Murcia pequeñito, sin balón, sin criterio. Nueve minutos hubo que aguantar de añadido. Y el plan del Real Murcia era defender como gato panza arriba, porque otras opciones no tenía, porque la libreta de planes de Munúa nunca llegó a Murcia. Supo sufrir el Real Murcia, supo aguantar como pudo en pie, y al final la victoria se viene para Murcia, una victoria que es la segunda consecutiva y una victoria que permite dar un salto en la clasificación.