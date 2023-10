La alegría por la victoria en la Junta de Accionistas del Real Murcia, celebrada el pasado 10 de octubre, apenas le duró unas horas al máximo responsable del club grana. Porque, si el martes por la noche conseguía aprobar las cuentas de la temporada 2022-2023 pese a las numerosas dudas que estas dejaban a algunos accionistas, el miércoles sufría las primeras consecuencias de la querella que le ha interpuesto Julián Luna. Y es que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, con el magistrado David Castillejos como titular, ha iniciado una investigación al considerar que los hechos que relata Julián Luna en su escrito "pueden ser constitutivos de delito".

De hecho, Castillejos, magistrado del Caso Umbra, aunque de momento no ha admitido la querella del abogado archenero, al considerar que falta un trámite por cumplir, sí ha decidido abrir diligencias previas para investigar tanto a Felipe Moreno, máximo accionista del Real Murcia y presidente del club grana, como a la mercantil (Hause La Fuente) con la que éste adquirió las acciones que le permitieron hacerse con el control de la entidad el pasado mes de marzo.

Según el escrito que ha tenido acceso este diario y que fue emitido el pasado 11 de octubre, el juez considera que en la querella presentada por Julián Luna "se relatan hechos que pudieran ser constitutivos de delito para cuya persecución no es necesaria la presentación de querella, como lo es el de administración desleal, razón por la cual debe atribuírsele ya el valor de denuncia, con los efectos procesales que a ésta son inherentes, debiendo incoarse para la averiguación de la naturaleza y circunstancias el hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento".

Así, a la espera de que Julián Luna ratifique su querella y otorgue poderes a su procurador para que el escrito sea admitido a trámite, el abogado archenero ya ha conseguido a las primeras de cambio que Felipe Moreno y su empresa sean investigadas por la formulación de las cuentas del ejercicio 2022-2023, balance económico que, según ha denunciado el cuarto accionista del club así como otros socios minoritarios, ha sido presuntamente falseado para que el resultado sea negativo, dejando al club en causa de disolución y obligando a llevar a cabo una reducción de capital que dejaría casi a cero a todos los accionistas.

Fue el pasado lunes 10 de octubre cuando Julián Luna ofrecía una rueda de prensa informando de que había interpuesto una querella contra Felipe Moreno y la mercantil que este representa por cuatro presuntos delitos. El archenero acudía al juzgado al considerar que el cordobés podía haber dado lugar a la comisión de los delitos de administración desleal, delito societario de falsedad contable, delito societario de acuerdos abusivos y delito de alzamientos de bienes.

Se pone en marcha la maquinaria penal

Solo dos días después de esa rueda de prensa de Luna llegaba la primera notificación de los juzgados. Aunque de momento no se tramita la querella al faltar la ratificación del propio Luna, que también deberá dar poderes a su procurador, el juez ha decidido adelantarse, tramitarla de oficio como denuncia y abrir diligencias previas, poniendo en marcha toda la maquinaria penal.

Para empezar David Castillejos ya ha solicitado un informe al Ministerio Fiscal para que se determine si es procedente admitir la querella, si procede acordar las medidas cautelares solicitadas por Julián Luna en su escrito y si se admiten las diligencias de investigación que solicita la parte querellante.

Según fuentes judiciales consultadas por esta redacción, ahora el magistrado llamará a declarar con casi toda seguridad a Felipe Moreno así como a otros testigos, entre los que podría estar Higinio Pérez, autor del informe de gestión en el que se basan las cuentas y principal asesor y uno de los hombres de confianza del cordobés, pese a que no forma parte del consejo de administración.

¿A la espera de conocer qué medidas cautelares pide Luna?

Respecto a la solicitud de medidas cautelares, Julián Luna no dio ninguna pista en su rueda de prensa sobre ese punto de su estrategia, sin embargo, varios abogados consultados explican que teniendo en cuenta los hechos que denuncia Luna, no sería extraño que éste pidiera la suspensión de los cargos que ostenta Felipe Moreno en el Real Murcia -presidente del Consejo y Consejero Delegado-. Por tanto, habrá que esperar a que comience el procedimiento para conocer exactamente qué solicita el querellante.

Recordar que en ese balance económico, que da un resultado negativo de 1,9 millones de euros, Felipe Moreno y sus asesores han decidido no contabilizar dos partidas que podrían haber evitado que el Real Murcia estuviese ahora en causa de disolución. Por un lado, en las cuentas no se incluyen los dos millones de euros de deuda donados por Agustín Ramos tras comprarla previamente a los herederos de Jesús Samper. Y por otro tampoco se contabilizan como ingreso los cinco millones de euros que ha puesto Felipe Moreno y que en la Junta del mes de marzo ya se aprobó que fueran convertidos en capital. Además, como ya denunció Julián Luna en su rueda de prensa y como ya había avanzado este diario, en la contabilidad aparecen 900.000 euros del deterioro del estadio que no están respaldados por el informe de un experto, solo es una cifra puesta a ojo.

Ahora, con la decisión del juez Castillejo de abrir una investigación, se determinará si las cuentas presentadas por el consejo de administración son correctas o si hay pruebas suficientes para llevar a juicio a Felipe Moreno y a su mercantil.

María del Mar Carrillo, nueva presidenta del club

En medio de todo este lío judicial, que devuelve al Real Murcia una vez más a los tribunales, el club grana ha anunciado este lunes que María del Mar Carrillo, hasta ahora consejera de la entidad, pasa a ejercer de presidenta. Esta decisión, según informan desde Nueva Condomina, fue tomada en la reunión del consejo de administración de este domingo.

Después de la renuncia de Agustín Ramos como presidente, al no aceptar el cargo vacío de poder ofrecido por Felipe Moreno, el presidente había sido el propio Felipe Moreno, pese a que siempre negó que lo fuera. De hecho, en la web del club, se hablaba del cordobés como presidente del Consejo pero no como presidente de la entidad.

COMUNICADO | María del Mar Carrillo nueva presidenta del Real Murcia C.F. — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 16 de octubre de 2023

Ahora, coincidiendo con todo el lío judicial que se abre y en el que Julián Luna podría pedir la suspensión de las funciones del máximo accionista, Felipe Moreno ya no aparece en la web del club como presidente del Consejo. Es María del Mar Carrillo la que ostenta esa posición. Eso sí, el ex del Leganés de momento sigue como consejero delegado.