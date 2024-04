¿Que día y a qué hora juega Carlos Alcaraz ante Struff en Madrid?

Carlos Alcaraz volverá a entrar este martes en acción en el Mutua Madrid Open. El murciano, tras superar con comodidad los dos primeros partidos, deberá elevar el nivel y confirmar que está completamente recuperado de las molestias en el brazo que le hicieron perderse el torneo en Barcelona y que le dejaron como duda hasta última hora en la Caja Mágica. "Sigo sin fiarme del todo del antebrazo, sigo pensándolo. No voy a decir dudas, pero sí está ahí. Me encanta competir, intento hacerlo lo mejor posible, pero cada vez que pego una derecha más agresiva viene el pensamiento de cómo va a reaccionar el antebrazo. Hoy era una prueba de fuego porque es un jugador que le pega muy fuerte y ha ido superbien, pero de momento el objetivo sigue siendo no hacerme daño", afirmó tras superar la tercera ronda.

El tenista de El Palmar se enfrentará en octavos de final al alemán Jan-Lennard Struff. Antes de alcanzar esta ronda, superó al kazajo Alexander Shevchenko por 6-2 y 6-1 y al brasileño Thiago Seyboth Wild por un doble 6-3. Frente a Struff, Carlos Alcaraz podrá rememorar la final de hace un año en Madrid, cuando levantó por segunda vez el trofeo en la Caja Mágica tras superar al germano.

El murciano se impuso a Struff en ese choque por 6-4, 3-6 y 6-3 y antes en la primera ronda de Wimbledon 2022 por 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (3) y 6-4. Previamente el germano sí que derrotó al español en el primero de los tres duelos entre ambos hasta la fecha. Fue en la tercera ronda de Roland Garros 2021 por 4-6, 6-7 (3) y 2-6.

Este martes, en jornada de tarde

Carlos Alcaraz quiere seguir firme en su camino a la final, donde intentará levantar por tercera vez consecutivo el título, algo que nadie ha conseguido en la Caja Mágica.

Carlos Alcaraz volverá a jugar en el tercer turno, por lo que su partido no comenzará antes de las cuatro de la tarde. Por su parte, Rafa Nadal, que este lunes alcanzaba también los octavos de final, jugará por la noche, no antes de las 21.30 horas.