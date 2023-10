Dos horas y media. Ese es el tiempo que los accionistas debieron esperar para depositar su papeleta en la aprobación de las cuentas del ejercicio 2022-2023 del Real Murcia. Unas cuentas que Felipe Moreno, presidente del consejo de administración, consiguió sacar adelante con el voto a favor del 67,3% de los presentes, pero que estuvieron cuestionadas desde el inicio de la Junta de Accionsitas celebrada ayer en Nueva Condomina.

Ya no solo por un Julián Luna del que ya se conocía su postura desde el pasado lunes, sino por más accionistas allí presentes como son los casos de Antonio Rubio o Francisco Moreno por la formulación de las mismas. Sin embargo, pese a la disparidad de criterios por las pérdidas presentadas de 1.959.136 euros, lo que deja al club en causa de disolución y lo que, por ley, obliga a llevar a cabo la reducción de capital que disminuiría el poder del resto de accionistas y permitiría a Moreno reforzar su postura, la votación salió adelante. Fue ese punto del día, el segundo, el que más se dilató en el tiempo en una Junta que alcanzó los ruegos y preguntas sin prácticamente fuerzas para debatir de más asuntos.

Porque todos los esfuerzos de Julián Luna, quien llegaba a Nueva Condomina apenas veinticuatro horas después de anunciar la presentación de una querella contra Felipe Moreno, y el resto de los asistentes que tomaron la palabra se centraron en intentar entender, y también en mostrar su disconformidad, en el llamado ‘traje a medida’ que se presenta ahora para llevar a cabo una operación que permita al club contar con un nuevo dueño de poder absoluto.

Cinco millones sin contabilizar

Y es que la clave, o el punto que creó mayor polémica, fue la no contabilización de los cinco millones aportados por Felipe Moreno antes del cierre del ejercicio, pese a que en la Junta del 8 de marzo se acordó ampliar capital con una línea de préstamos convertibles que ascendía a los 8 millones. Luna propuso, tanto al consejo de administración como a todos los accionistas allí presentes, la posibilidad de aprobar ese movimiento allí mismo para evitar entrar en causa de disolución. “Me he comprometido a poner 8 millones y ya voy por más de 5,6 a día de hoy. Porque usted me diga que los tengo que convertir no voy a hacerlo, lo mismo que toma sus propias decisiones deje que los demás tomemos las nuestras”, explicaba Moreno ante la insistencia del abogado Julián Luna.

Eso sí, se evitó dar cualquier pista sobre los siguientes pasos a realizar por parte del Real Murcia tras la aprobación de las cuentas de este ejercicio. “El plan de reestructuración de la deuda es un tema que se está estudiando para que sea viable y coger el camino menos doloroso y el que sea el mejor para los intereses del club”, remarcaba el presidente del consejo de administración tanto al inicio como al final de la sesión.

