El FC Cartagena disputa su quinto encuentro oficial de la temporada mañana (18.30 horas, Movistar) ante un más que exultante Real Zaragoza, que llega al Cartagonova como líder indiscutible de la tabla, y por lo tanto, como el rival a batir. Los albinegros por su parte querrán seguir perpetuando su buena imagen mostrada en Villarreal con un gran partido que les haga estrenar el casillero de puntos como locales.

Para este encuentro, Víctor Sánchez del Amo podrá contar casi al completo con los servicios de su plantilla, de hecho las únicas bajas que confirmó en rueda de prensa fueron las de Jony Rodríguez e Iván Calero. El primero aún debe seguir un plan de trabajo específico para recobrar su máximo nivel físico, mientras que el segundo, aún se resiente de su tobillo y se descarta su participación por segunda jornada consecutiva.

Acerca de Jony, Sanchez del Amo explicó que «le estamos haciendo una pretemporada, y el tiempo de recuperación es muy difícil predecirlo porque al final es en el día a día la asimilación que vaya cogiendo en el trabajo nos va a marcar cuando puede estar». Desde el cuerpo técnico se tiene la ilusión de que sea lo más breve posible, y afirma de que el extremo de 32 años ha llegado con una energía muy buena y eso va a ayudar a que se ponga en forma lo antes posible.

La buena noticia es la vuelta de Luis Muñoz de nuevo al plantel disponible para Víctor Sánchez. «Luis ya está entrenando con el equipo y se ha incorporado ya perfecto, por lo tanto está apto para que lo podamos alinear. Si sale o no lo veremos en función del plan de partido que tengamos, tomaremos la decisión el domingo», explicó.

Enfrente tendrán a un Real Zaragoza que llega como un auténtico cohete, líder indiscutible en la clasificación tras el arranque liguero y sin haber encajado ni un solo gol en contra. Lejos de achantarse, y gracias a la última victoria en La Cerámica, tanto afición como plantilla esperan dar la campanada en el Caratgonova en esta jornada cinco. «Es un reto para nosotros y una motivación muy buena la oportunidad de ser el primer equipo que le gane al líder», aseveró.

Para este encuentro, la plantilla del Real Zaragoza vendrá mermada sin dos de sus mejores jugadores como son Alejandro Francés e Iván Azón, ambos convocados con la selección española, el primero entrena con la absoluta, y el segundo con la sub-21. Pero a Víctor no le gusta hablar de estos hándicaps, ya que «si no hacemos valoraciones nosotros cuando tenemos bajas propias, que nos ha pasado desde el inicio de temporada (...) lo que no depende de nosotros no le dedicamos tiempo», comentaba el míster cartagenerista, asegurando además que ellos plantean el partido pensando en los que vendrán a Cartagena y no en los que no viajan.

Sánchez del Amo reconocía en esta previa también un aprecio especial por su amigo y compañeros de profesión Fran Escribá, al que le desea siempre lo mejor, excepto este domingo. «Me parece un fantástico entrenador, y el Real Zaragoza creo que es un equipo muy de Fran Escribá, muy reconocible en su modelo, lo tenemos analizado y sabiendo sus fortalezas intentaremos contrarrestarlas con el plan de partido que tenemos preparado, además de intentar generar situaciones de debilidad que nos sirva para hacerles daño», afirmaba. Una faceta en la que vuelve a poner el foco el técnico madrileño es en la eficacia de los suyos para alzarse con el triunfo.

El entrenador albinegro reconocía que es un alivio para todos que se haya puesto fin a un mercado de traspasos que, desde luego, ha marcado de lleno el inicio de competición. El primer técnico del cuadro cartagenero alega que sobretodo las dificultades de trabajo que tuvieron tanto el club como el cuerpo técnico en esas circunstancias económicas sí que fueron una presión añadida.