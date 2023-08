La temporada del Fútbol Club Cartagena ha comenzado de la peor forma posible. La mala gestión de plantilla por parte de la comisión deportiva ha dejado indefenso al equipo de Víctor Sánchez del Amo en las tres primeras jornadas de liga, donde a duras penas se ha conseguido competir a Eldense, Andorra y Levante. Esta situación ha arrastrado al Cartagena a sufrir tres derrotas consecutivas igualando su peor comienzo de liga histórico en Segunda División y el calendario próximo no invita al optimismo: Villarreal B, Real Zaragoza, Eibar y Real Valladolid asoman por el horizonte para exigir el máximo al cuadro cartagenero en la búsqueda de sus primeros puntos en la temporada 2023-24.

El FC Cartagena tendrá que poner solución a su compleja situación en un contexto de máxima tensión. Los albinegros son colistas de LaLiga Hypermotion en solitario con su casillero de puntos aún por estrenar y tienen mucho trabajo por delante para convertirse en un equipo competitivo. La defensa, aunque es la línea con mejor rendimiento hasta ahora, debe reajustar conceptos para sufrir menos. El mediocampo todavía no controla el juego tanto como le gustaría al entrenador y el ataque carece de mordiente y efectividad pese a que genera las oportunidades necesarias. Para todas esas carencias llegaron en la pasada semana refuerzos como Fontán, Alarcón o Narváez, pero aún faltan varias piezas y la adaptación de estas últimas para garantizar el buen funcionamiento del grupo.

El filial amarillo, siguiente rival, coge la medida de los albinegros con las dos victorias del año pasado

En ese contexto, y después de no sumar nada positivo en las primeras tres jornadas, afronta el conjunto portuario el próximo mes de competición frente a Villarreal B, Real Zaragoza,Eibar y Real Valladolid. El primero, un filial que no se le ha dado nada bien históricamente al cuadro cartagenero. El segundo, un equipo que ha empezado con pleno de victorias y que busca un objetivo mayor tras mucho tiempo. Más tarde se enfrenta el Cartagena a dos gigantes que no pueden perder ni un punto en su asalto al ascenso.

Los pupilos de Miguel Álvarez le tienen cogida la medida al cuadro de la trimilenaria. Históricamente han sido ocho partidos los que han jugado en contra el filial amarillo y el FC Cartagena y sólo dos las victorias albinegras, tres empates y tres victorias del Villarreal. La pasada campaña se saldó con dos derrotas para los cartageneristas, en la décimo novena jornada -0 a 1- y en la trigésimo segunda -5 a 2-. El próximo choque, el de esta semana en La Cerámica, volverá a poner a prueba a un Cartagena que incorporará nuevos jugadores antes del viernes, cuando cierra la ventana de traspasos.

Llegará entonces al Cartagonova un Real Zaragoza que, si bien ha sido un rival ‘asequible’ desde el regreso a Segunda con 3 victorias, 2 empates y una sola derrota, en este nuevo curso la historia puede cambiar. Los de Fran Escribá han confeccionado un equipo sólido que ha comenzado la liga como un tiro. Los maños han ganado a Villarreal B, Valladolid y Tenerife para hacer pleno de victorias y colocarse en lo más alto de la tabla soñando con el objetivo de ascender.

Repetirá localía el Cartagena cuando visite el Cartagonova el Eibar. El conjunto armero, que se quedó sin ascenso el pasado curso, comenzó cayendo estrepitósamente ante el Racing, aunque se repuso ganando al Elche. Hoy disputa su tercer partido ante el Eldense y puede llegar lanzado a Cartagena tras jugar contra Leganés, Burgos y Ferrol. Por último, viajará el Cartagena a Valladolid en esta serie de cuatro en la que debe intentar levantar el vuelo como sea. Los pucelanos, recién descendidos, quieren volver a Primera por la vía rápida y serán seguro un gran escollo.

Debe resurgir el Cartagena en un entorno plagado de dificultades mientras encuentra su mejor versión y logra la adaptación de un grupo remodelado a fecha tardía. El calendario exige y los albinegros deben responder.