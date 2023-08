Carlos Alcaraz ya tiene rival para los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, donde la pasada madrugada debutó con un sufrido triunfo frente al australiano Jordan Thompson (7-5, 4-6 y 6-3). En el torneo que se disputa en Ohio le tocará enfrentarse de nuevo al estadounidense Tommy Paul, frente al que sufrió una derrota en cuartos de final en Toronto la pasada semana. El número 13 del mundo ha logrado acceder a la tercera ronda después de derrotar en la primera a Miomir Kecmanovic y en la segunda al francés Ugo Humbert por 6-1 y 7-4. El encuentro se jugará mañana jueves en horario por confirmar, pero todo apunta que se será en la madrugada del viernes en España.

En un partido lleno de errores de segunda ronda ante Thompson, Alcaraz se convirtió en el primer tenista que alcanzar en 2023 las 50 victorias. Ahora necesita sacarse la espina que se le quedó clavada con Paul para igualar el resultado que logró el año pasado en Cincinnati y mantener sus opciones de conservar el número 1 del mundo antes de la celebración del US Open, donde defenderá el título alcanzado en 2022.

600 puntos de ventaja

El murciano cuenta en la actualidad con 9.395 puntos por 8.795 de Novak Djokovic, por lo que la distancia entre ambos es de 600 puntos. El serbio, que debutará esta madrugada ante Alejandro Davidovich, le puede arrebatar el liderato ya que en Cincinnati no defiende puntos. Pero si el pupilo de Juan Carlos Ferrero alcanzar los cuartos de final y el serbio no es campeón, conservará el número 1. En caso de caer en octavos frente a Paul, necesitará que su rival no llegue a la final.