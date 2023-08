Carlos Alcaraz, número uno actual de la clasificación ATP, liderará a la selección española en la fase de grupos de las finales de la Copa Davis que se celebrarán en Valencia del 12 al 17 de septiembre, en la primera lista de David Ferrer al frente de la armada española, según informó la Federación Española de Tenis en un comunicado.

Alejandro Davidovich, reciente semifinalista en el Master 100 de Toronto, Roberto Bautista y Marcel Granollers completan la relación de convocados a la espera de un quinto jugador que se decidirá más adelante para enfrentarse a República Checa, Serbia y Corea del Sur. Ferrer, que se estrenará en el cargo de capitán, aseguró que ve al equipo en «un buen estado de forma» y que los jugadores convocados «están haciendo una buena temporada» y ensalzó el papel de la nueva hornada de tenistas españoles.

«Carlos lleva una dinámica muy buena y estamos hablando del número uno del mundo. Alejandro también está haciendo una gran temporada y es un número dos que puede ganar todos los partidos», afirmó el extenista profesional que también tuvo palabras para los más veteranos. «Roberto es un jugador que siempre está entre los mejores y ofrece muchas alternativas, como Marcel que también puede enseñar a los más jóvenes en dobles», indicó ayer.

El debut será el 13 de septiembre ante la República Checa, y posteriormente se medirá a Serbia el viernes 15, parar cerrar su participación ante Corea del Sur el domingo 17 donde deberá acabar entre los dos primeros clasificados del Grupo C para conseguir un billete para la Final 8 que albergará Málaga del 21 al 26 de noviembre.

El capitán, que remarcó la importancia del dobles, confesó que ve «las eliminatorias muy igualadas» donde «quizás» el rival a batir sea Serbia pero señaló que selecciones como República Checa hay que tenerlas en cuenta. «Quizás Serbia sea el rival a batir, pero no hay que olvidar a la República Checa con Lehecka, un jugador que gana muchos partidos en pista dura, y un gran dobles», concluyó. Por su parte, Carlos Alcaraz confesó en Cincinnati que su «principal objetivo» ahora mismo es defender el número uno del mundo, en una «batalla» con el serbio Novak Djokovic que piensa «disfrutar» y que sigue esta semana en Estados Unidos. «Me gustan estas batallas. Me gusta saber que puedo perder y puedo recuperarlo a la misma vez. Está claro que hay que disfrutar cuando la batalla es contra una de las leyendas de nuestro deporte, contra Novak. Siento que soy su principal rival. Para mí, es una locura, y estoy intentando disfrutarlo», dijo.

El murciano sigue su calendario en el séptimo Masters 1000 de la temporada, el de Cincy con la presencia de un Djokovic que no estuvo en Toronto, después de caer en cuartos de final de Canadá con el estadounidense Tommy Paul. «Hay que fijarse objetivos durante la temporada, en cada torneo. Y para mí ahora mismo el principal objetivo es seguir en la cima y si pierdo, intentar recuperarlo tan rápido como pueda. Es algo que me ha ayudado mucho para demostrar mi mejor nivel en los grandes torneos», afirmó el jugador de El Palmar.

«Mirando al pasado año, perdí en primera ronda de Montreal, luego hice cuartos de final en Cincinnati y más tarde gané el US Open. Tengo que sobreponerme a esa semana que tuve en Toronto, intentar jugar mejor y hacer las cosas que hice mal en Toronto mejor», añadió el murciano.