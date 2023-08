Después de cinco semanas de descanso, el Campeonato del Mundo de motociclismo regresa este fin de semana en el circuito británico de Silverstone, donde los murcianos Pedro Acosta y Fermín Aldeguer llegan hambrientos y con el reto, el primero, de proclamarse campeón del mundo de Moto2 antes de dar el salto a MotoGP, y de lograr su primer podio el segundo.

Acosta, cuando quedan once carreras aún, es decir, 300 puntos en juego, se encuentra a sólo ocho de Toni Arbolino. El mazarronero es el piloto que más victorias ha sumado este curso, con cuatro, y llegó al parón antes del verano encadenando dos triunfos y un tercer puesto. «Quería centrarme este año en no cometer errores», dice ‘El Tiburón’, que sólo no ha puntuado en un gran premio, en Francia, y que tiene como peor resultado el duodécimo puesto en Argentina bajo la lluvia. «Era importante no cometer los mismos errores que el año pasado y seguir mejorando. Hemos avanzado mucho en clasificación y estamos leyendo bien las carreras. Creo que hemos dejado atrás muchos errores que cometimos, y eso nos hace mejorar en todos los aspectos», apunta en una entrevista distribuida por su equipo, el Red Bull KTM Ajo.

La principal evolución de Acosta en 2023 y que le hace firme candidato al título está en el rendimiento que ofrece en los entrenamientos: «Nos estamos enfocando más en ser competitivos los sábados y calificar mejor. También estamos trabajando para que la carrera del domingo sea un poco más fácil. Al final, ahí es donde obtienes los puntos. Si tuviera que destacar algo es el gran paso adelante que hemos dado en los entrenamientos», puntualiza el mazarronero, que ahora ya conoce su futuro en 2024, que pasa por continuar en KTM pero en la categoría reina, como él quería, aunque la firma austriaca aún tiene que decidir si le da una montura en el equipo oficial o en el satélite que también está vinculado directamente a la fábrica.

Acosta tiene claro qué debe hacer en esta segunda parte del año, que se abre en Silverstone, un circuito donde no llegó a correr el pasado año y en que en Moto3 sólo fue undécimo en 2021: «Vamos a vivir carreras muy igualadas lo que resta de temporada. No lesionarse jugará un papel clave en la lucha por el título. Creo que estamos más preparados para escaparnos en carrera que el año pasado y, aunque creo que no lo hicimos nada mal, algo faltó entonces. Es una temporada muy larga y cuando llegue el momento de empujar, lo haremos», puntualiza.

«Me ha faltado suerte»

Quien también llega hambriento, pero en su caso por lograr un podio que se le resiste, es Fermín Aldeguer. El piloto de La Ñora se quedó muy cerca en Assen, donde 39 milésimas de segundo le privaron de acabar tercero. «Me ha faltado un pelín de suerte para estar en el podio en alguna de las carreras. Lo he dado todo al cien por cien y seguro que llegará un resultado bueno en lo que resta de campeonato», ha dicho el miembro del Team Boscoscuro, quien tiene en sus planes de futuro continuar en 2024 en Moto2 para luchar por el título, y dar el salto a MotoGP en 2025.

También regresará a la acción el piloto de San Javier Borja Gómez, que está viviendo un año de adaptación a Moto2. De momento, el miembro del equipo Fantic Racing no ha entrado en los puntos. Ya totalmente recuperado de la caída que sufrió en Alemania y que le obligó a estar hospitalizado, buscará seguir progresando.

El mismo objetivo que Borja Gómez tiene Ana Carrasco, aunque en su caso en Moto3. La ceheginera tampoco ha entrado este año en los puntos con el equipo BOE Motorsport. Confía en mejorar su rendimiento en esta segunda parte del año después firmar un vigésimo puesto en Le Mans.

La carrera de Moto2 dará comienzo el domingo a las tres y media

Los horarios de las carreras del Monster Energy Brithis Grand Prix no serán los mismos que en los últimos grandes premios disputados. Al margen de que la diferencia horario con Gran Bretaña es de una hora, el programa el domingo comenzará con Moto3 a las doce y cuarto de la mañana. Le seguirá MotoGP a las dos de la tarde, que es la única que mantiene su horario habitual, mientras que se cerrará con Moto2, donde los pilotos darán diecisiete vueltas al trazado, a partir de las tres y media de la tarde. Los entrenamientos el sábado de la categoría intermedia será a las 14.45 la calificación y a continuación la segunda sesión que definirá la parrilla de salida. Antes, a las 10.25, se llevarán a cabo los terceros entrenamientos libres. Además, los pilotos seguirán el lunes 7 den Silverstonte, ya que se desarrollarán unos entrenamientos.