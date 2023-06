José Francisco Ortega Soriano (Yecla, 13 de agosto de 1997) ha alcanzado la gloria baloncestística a los 25 años de edad. El jugador formado en el UCAM Murcia, después de pasar cuatro temporadas en LEB Oro, se ha convertido en el mejor nacional de una categoría revalorizada y en el MVP de la final por el ascenso, donde el Zunder Palencia y Chumi rompieron moldes frente al San Pablo Burgos, ya que por primera vez, el anfitrión del play off no logró subir de categoría. Carácter, personalidad, no en balde es el capitán de la plantilla, capacidad de liderazgo, seguridad y gran derroche físico son las virtudes que reúne un jugador que firmó unos espectaculares números en la final, donde puso el broche a una temporada sobresaliente.

Relacionadas El yeclano Chumi Ortega lidera al Zunder Palencia en su ascenso a la ACB