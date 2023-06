El Hellas Rally 2023, que se celebró del 20 al 28 de mayo en las montañas de Karpenisi, en la Grecia central, es el primero de los cuatro raids que forman parte del FIM TT Rally European Cup, junto al Rally Marathon en Rumanía, Dinaric Knin en Croacia y el colofón en Galicia del Rally La Estrada. La aventura, abierta también a los participantes amateurs, no podía empezar de mejor forma para los pilotos de casa. Guillem Martínez Boronat se coronó en la general absoluta y otros dos catalanes, Pol Tarrés y Tomás Millet, triunfaron en sus respectivas categorías.

El Hellas Rally reunió en su undécima edición a cerca de 300 participantes en la categoría de motos, además de los que se dieron cita en las modalidades de quads y SSV. Desde 2022 es un puntuable para el Campeonato de Europa, pero es también está pensado para pilotos no profesionales que quieren disfrutar de la experiencia.

“Son unas vacaciones diferentes, no tanto a nivel competitivo, aunque hay gente que también lo es, como por el hecho de poder compartir unos días de acción y navegación con pilotos que van a por la victoria”, comentan en la agencia TwinTrail, fundada por Isaac Feliu, que venció el Hellas en 2021 y después de sufrir un gravísimo accidente en el último Dakar, se ha recuperado y ha decidido volver a Arabia en 2024 tras probarse estos días en Grecia.

De Senegal a Grecia

Guillem Martínez Boronat, de 30 años, fue el más regular del Hellas Rally 2023 y pese a no ganar ninguna etapa, logró subir a lo más alto de podio en Karpenisi. Al manillar de una Husqvarna 450 de Enduro preparada con el kit de navegación, el piloto de Reus reconoce que su victoria fue una “auténtica sorpresa”, ya que se trataba de su segundo raid. “Desde niño siempre he seguido el Dakar. Me gradué en mecánica y el destino me llevó a trabajar en Senegal, gestionando una empresa de maquinaria de hielo para la conservación en la pesca. Pero me seguía tirando la idea de los rallies y me apunté a una prueba de orientación organizada por el dakariano Miguel Puertas. Es el organizador del rally 1.000 Dunas, en Marruecos, que fue mi debut en la competición. Subí al podio en tercera posición. Y el Hellas fue mi segunda prueba. No está mal”, explica.

“No conocía el terreno en las montañas de Grecia, nada que ver con la arena y las condiciones de carrera en Marruecos. En el Hellas nos llovió casi todos los días y tuvimos que hacer frente a jornadas durísimas, con mucho barro y piedras. Además, mientras algunos contaban con mecánicos de asistencia al final de cada etapa –siete en total-, yo hice todo el trabajo de puesta a punto de mi moto. Seguí aprendiendo en orientación y supongo que la clave fue dosificarme, no arriesgar más de la cuenta”, subraya Guillem, que todavía no sabe si podrá seguir afrontando el calendario europeo: “Como vencedor en Grecia tengo la inscripción gratuita en Croacia, pero los gastos de avión, hoteles, gasolina, recambios y demás corren de mi cuenta. Es difícil, hay que tener patrocinadores porque este es un deporte caro” asume.

Otro piloto de TwinTrail, Tomás Millet, ganó en su categoría (M2, motos de 300-390cc) y ocupó la 19ª posición en la general absoluta. Tampoco él puede dedicarse profesionalmente a su pasión. Su día a día discurre en altura, ya que Millet es piloto de aviones de la compañía EasyJet.

A Pol Tarrés, campeón en la clase más exigente y con motos más pesadas (M6, de 650-1300 cc), la afición le viene de familia. Su tío Jordi Tarrés fue uno de los pioneros del trial en España y conquistó siete títulos mundiales entre 1987 y 95, mucho antes de que Toni Bou iniciara su reinado. Pol, que hace maravillas con la poderosa Yamaha Teneré 700, terminó agotado para sortear todos los obstáculos naturales del recorrido del Hellas con una moto que pesa 200 kilos, casi cien más que las de cilindrada estándar. Etapas extremas con lluvia y niebla en terrenos enfangados se convierten en una pesadilla con una moto de trail.

Tarrés se quedó a 1’30” del podio general, finalizando el rally en la cuarta posición y primero en clase M6, además de asegurarse el tercer puesto en la general FIM Europea. “Hice un gran esfuerzo y lo dí todo hasta cruzar la meta, pero se me escapó el podio absoluto. Con todo fue fantástico conseguir la victoria en M6 y subir al podio de la FIM es siempre una ventaja, sobre todo porque es mi primera experiencia en este tipo de rally”, valoró Pol, de 29 años.

“Fue una semana increíble en Grecia, luchando con las motos monocilíndricas de 450cc con mi Ténéré 700 World Raid bicilíndrica y aprendiendo nuevas habilidades y técnicas. Sinceramente, las condiciones a las que nos hemos enfrentado no juegan a favor de nuestra moto, pero para eso abordamos el Hellas, para sacarnos de nuestra zona de confort. Creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido”, celebró Tarrés.

La aventura, en clave influencer

El Hellas va más allá de competir y ganar. Se trata de disfrutar de unos días diferentes, de una aventura muy especial, para compartir la pasión por las motos con amigos y conocer un país increíble como es Grecia de otra forma. El rally cambia de escenario año a año y no exige licencia FIM, aunque sí es obligatorio un seguro.

La edición 2023 contó con un participante muy singular, Carlos García Portal, más conocido como ‘Charly Sinewan’, un influencer de los viajes en moto por todo el mundo que puede presumir de tener 1,3 millones de seguidores en su canal de Youtube y es un auténtico referente para los aficionados a las rutas extremas. El madrileño se ganó su célebre apodo por una broma. Viendo el documental del viaje ‘Long Way Round’, del actor Ewan McGregor y Charly Boorman, Carlos comentó que él viajaba “sin Ewan”. Y diez años después sigue batiendo récords de audiencia en redes con sus experiencias en moto. “Necesitaba nuevos retos”, explica. “Mi primera prueba contra el crono fue en la Baja de México y no se me dio mal. Por amistad con Isaac Feliu me convencí de probar en el Hellas y ha sido todo un descubrimiento”, cuenta Charly, que en Grecia puso a prueba la Ducati Desert X.