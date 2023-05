In crescendo. Así se podría definir la trayectoria de Carlos Alcaraz, por precoz que haya sido su éxito. El tenis no es solo técnica, fuerza y precisión, requiere también concentración mental. El murciano lo traduce en "cabeza, corazón y cojones", como le decía su abuelo. Le ha vuelto a funcionar: este domingo ha revalidado su título en el Masters 1.000 de Madrid tras un duro enfrentamiento contra Jean-Lennard Struff. El alemán no se lo ha puesto nada fácil, pero finalmente el murciano pudo levantar la copa del Mutua Madrid Open en la pista central de la Caja Mágica.