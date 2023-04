No hay trampa: aquellos que pensaron que Carlos Alcaraz subió la temperatura el pasado mes de enero, cuando protagonizó la nueva campaña publicitaria de Calvin Klein, lo hicieron porque aún no habían visto este vídeo. El tenista no solo se ha propuesto romper la bola en la cancha con la velocidad que le da con cada golpe. Ahora quiere que sea el termómetro el que estalle. Como si no se disparará ya, de por sí, el mercurio en Murcia, algo que sabe muy bien el tenista de El Palmar.