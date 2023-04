Se le escapó de las manos a Carlitos el número 1 mundial. Alcaraz ha caído este viernes en las semifinales del Masters 1.000 de Miami contra Jannik Sinner, con el que se veía oficialmente la cara por sexta vez en la ATP. De haber conseguido la victoria y haber hecho el doblete de Indian Wells (en el que recuperó el trono del ranking) y Miami, se habría revalidado como líder de la clasificación, aunque ahora ese lugar lo ocupará de nuevo, desde este lunes, Novak Djokovic.

El serbio le arrebató el número 1 al tenista murciano después de que este se retirara temporalmente de las pistas, obligado por la lesión isquiotibial sufrida que no le dejó jugar en Acapulco. En Indian Wells -donde se convirtió en el único jugador de la historia, junto a Nadal, en acumular tres Masters 1.000 antes de los 20 años-, el de El Palmar rescató esa medalla que ahora vuelve a desocupar en favor de Djokovic.

Molestias y susurros en la pista

Alcaraz y Sinner ofrecieron un gran espectáculo deportivo en Hard Rock Stadium, pese a que ambos presentaron problemas físicos. En tenista de 19 años sufrió calambres al inicio del segundo set y pidió también asistencia para la mano, mientras que el deportista de 21 años se tocaba la pierna izquierda con molestias.

Aunque los dos saben lo que es caer derrotado ante el otro -de las seis veces que se han enfrentado, cada uno ha vencido tres-, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner dan muestras de tener una gran relación fuera de la cancha. De hecho, las cámaras pillaron al murciano, y han dado la posibilidad al público de saber qué fue lo que le dijo a su contrincante al abrazarlo en la red.

Parece que Carlitos, vigente campeón, es del team Sinner de cara a la final del Masters 1.000 de Miami: "Gor for it man. I'll cheer for you!" ("A por ello. ¡Te apoyo!").

El partido fue un show de nivel que duró tres horas, con hasta cuatro bolas de break y varias de set que alargaban la contienda. El italiano competirá por el que sería el primer Masters 1.000 de su carrera este domingo contra el ruso Daniil Medvédev. Además, el transalpino recuperará a su vez un puesto en el Top 10 del ranking mundial de la ATP este lunes.