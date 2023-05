El UCAM Murcia CB ha conseguido romper su sequía a domicilio en la Liga Endesa desde que arrancó la segunda vuelta, pero ha tenido que sufrir para poder lograrlo (109-111). Y es que el conjunto universitario ha necesitado acudir a la prórroga para llevarse la victoria en el Santiago Martín ante un Lenovo Tenerife que dio guerra hasta el final gracias a un colosal Marcelinho Huertas que anotó 43 puntos al término de los 45 minutos que duró el encuentro.

El base del Lenovo Tenerife, a sus 39 años de edad, se echó a su equipo a las espaldas en un último cuarto en el que anotó la mitad los puntos con los que finalizó el partido, y que obligó al UCAM acudir a la prórroga. Parecía tener en el bolsillo su primer triunfo lejos de casa en la segunda vuelta el equipo de Sito Alonso, sin embargo, una falta de Jelínek sobre el base cuando ejecutaba el último lanzamiento de tres mandó el encuentro a una prórroga que el UCAM supo jugar en su recta final. Todavía así, los universitarios tuvieron que sufrir cuando Huertas estuvo a punto de forzar un segundo tiempo extra al atrapar su propio rebote en el fallo del último tiro libre e intentar un último tiro que repelió el aro.

Con este triunfo, el conjunto universitario se coloca en la novena posición de la clasificación de la Liga Endesa y lidera así el 'tren' de la lucha por esa plaza, que otorgaría un billete para la Basketball Champions League la próxima temporada. Aunque ahora mismo cuenta con un partido más que el resto de sus rivales.

El UCAM Murcia, que se mantuvo a rebufo del Lenovo Tenerife en la primera mitad y ofreció un brillante juego en la segunda, con un ataque mucho más paciente para escoger la mejor opción de tiro y una defensa más sólida a la que tan solo Marcelinho Huertas consiguió escapar, se llevó así el triunfo ante un rival que defendía la cuarta posición para ser cabeza de serie en el play off de la ACB a falta de tres jornadas. Chris Chiozza, con 26 puntos, Nemanja Radovic, con 20, y Thad McFadden, con 21 puntos, fueron los máximos anotadores para los universitarios.

El UCAM Murcia visitará al Río Breogán este domingo (12.30 horas, Movistar +) en la jornada 31 de la Liga Endesa.

Consulta las estadísticas del partido

Así está la clasificación de la Liga Endesa

Primer cuarto

Arrancó el UCAM con buen pie en Tenerife gracias a un parcial de 3-7 que le permitió dominar los primeros compases. Cinco puntos consecutivos de Chiozza, junto a otros dos de Anderson, sirvieron para responder a la canasta y tiro adicional de Fran Guerra. Sin embargo, el Lenovo Tenerife respondió rápidamente al encadenar varios ataques con éxito y empatar el encuentro con un triple de Sastre (9-9). Las pérdidas en campo contrario por parte del conjunto universitario permitieron a los de Txus Vidorreta volver a recuperar la iniciativa en el marcador y Sito Alonso tuvo que pararlo tras cinco puntos de Doornekamp (16-13). Intentó agitar el quinteto el técnico madrileño con la entrada de McFadden, Rojas, Bellas y Sakho. Una antideportiva no señalada de Cook sobre Rojas, tras la revisión de los colegiados, permitió ampliar la renta al equipo tinerfeño, al que contestó rápidamente McFadden desde el perímetro (19-16). El escolta fue el referente del UCAM este tramo del partido en ataque, pero una técnica por protestar Sakho una acción ofensiva acabó con el pívot de vuelta al banquillo en los últimos segundos del primer cuarto (24-18).

Segundo cuarto

El UCAM abrió el segundo cuarto con un triple de Bellas, pero Huertas y Abromaitis permitieron al cuadro tinerfeño contar inmediatamente con una renta de ocho puntos (29-21). McFadden volvió a aparecer desde el perímetro para mantener a los universitarios cerca de su rival, y Chiozza abrió un nuevo partido con el tercer triple para el UCAM en este cuarto (29-27). Sito Alonso apostó por un quinteto muy abierto y peligroso en ataque al contar con jugadores (Chiozza, McFadden, Rojas, Nikolic y Diop) con facilidad para armar el brazo. Sin embargo, Doornekamp recuperó la ventaja también desde el perímetro para el Lenovo Tenerife (34-27). Chiozza apareció otra vez para un UCAM que contaba de nuevo con Anderson y Sakho en pista, aunque el Lenovo Tenerife aguantó el duelo desde el triple para no darle la mínima oportunidad a su rival con un Doornekamp que encontraba facilidades (45-38). A un minuto para el descanso, el UCAM se encontraba cinco puntos por debajo en el marcador, pero el Lenovo Tenerife se mostró más incisivo en los últimos ataques y supo sacar ventaja acudiendo al tiro libre para ampliar su ventaja (49-42).

Tercer cuarto

Un triple de Chiozza desatascó un tercer cuarto y dio más vida al UCAM tras unos primeros minutos en la segunda parte en el ambos trataron de elevar su nivel en defensa (53-49). A seis minutos del final de este cuarto, el UCAM redujo la distancia hasta los cuatro puntos tras los tiros libres de Pustovyi y a su paciencia para madurar las jugadas e intentar elegir la mejor opción. El pívot ucraniano fue el hombre del momento para el UCAM en este tramo del encuentro al crear muchos problemas al juego interior del Lenovo Tenerife, y el equipo murciano empató el encuentro con una canasta de Anderson a la contra (57-57), que suponía un parcial global de 8-15 a falta de cuatro minutos para finalizar el cuarto. Pero lo mejor estaba por llegar, cuando McFadden colocó de nuevo por delante a los universitarios con un triple nada más regresar a pista tras el tiempo muerto local (57-60). El UCAM continuó anotando y añadiendo puntos a su casillero, como los cuatro consecutivos de Radovic, y fue el que llevó las riendas en esta fase del choque (59-64). Un triple de Jelínek antes de encarar el último minuto colocó la máxima ventaja para los visitantes de diez puntos (61-71).

Último cuarto

Bellas se sumó al acierto exterior del UCAM con un triple para abrir la primera mitad, y al que rápidamente respondió Marcelinho Huertas (68-77). Fue el base del Lenovo Tenerife el que se echó al equipo a sus espaldas y se convirtió en un quebradero de cabeza para un UCAM al que le disminuyó gran parte de su ventaja (75-79). Radovic se convirtió en otro nombre clave para mantener al equipo universitario por delante a cinco minutos para el final ante un Lenovo Tenerife que todavía no había dicho su última palabra ante su público (80-84). Una brillante acción de Cook dinamitó toda la renta visitante y abrió de nuevo otro partido en el Santiago Martín (82-84). Marcelinho Huertas empató el marcador a cuatro del final (84-84) tras un parcial de 9-0, y al UCAM le tocaba volver a remar. Pustovyi y Radovic anotaron para los universitarios, pero Huertas, con 20 puntos en este cuarto a dos minutos del final, mantuvo con vida al Lenovo Tenerife pese al acierto de McFadden (88-89). El último minuto fue de infarto tras el triple de Jaime Fernández que colocó a los locales de nuevo por delante (91-89). Chiozza empató desde el tiro libre, pero Marcelinho, en plena exhibición, encontró a Shermadini para volver a tomar el control (93-91). Sin embargo, Chiozza se reservó también otro chispazo con un triple con paso hacia atrás para dejar al UCAM en la mejor posición posible a 29 segundos del final (93-94). El base universitario se había guardado otra más en el bolsillo, y tras un robo a Huertas, no falló desde el tiro libre (93-96). Pero el peor guion estaba escrito para el UCAM, cuando una falta de Jelínek sobre el base del Lenovo cuando iba a ejecutar un triple, otorgaba tres tiros libres al cuadro tinerfeño y envió el partido a la prórroga (96-96).

Prórroga

Un triple de Sastre deshizo la igualdad con la que comenzó el intercambio de canastas en la prórroga (103-100). Al Lenovo Tenerife se le vio algo más entonado en los dos primeros minutos y medio, pero volvió a aparecer Chiozza para colocar el empate de nuevo (105-105). Jelínek colocó al UCAM por delante desde el tiro libre, y después encadenó una brillante defensa que le pudo haber dado más ventaja si Radovic llega estar más acertado (105-107). Los de Sito Alonso volvieron a aguantar atrás y consiguieron sacar dos tiros libres más después de una falta sobre McFadden. El escolta no falló, por lo que a 11 segundos del final el UCAM contaba con cuatro puntos (105-109). Abromaitis puso más emoción al anotar un triple nada más recibir, pero Jelínek no falló tras la antideportiva señalada a Bolmaro (108-111). Pudo sentenciar Chiozza, pero erró sus dos tiros libres. Y la última bala a 1.7 segundso del final fue para Huertas también desde el tiro libre. Anotó el primero, y tiró a fallar el segundo, atrapando su propio el rebote y contando con la posibilidad de forzar una segunda prórroga que ya no llegó (109-111).