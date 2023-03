El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, ha ofrecido este mediodía sus impresiones antes del partido del domingo frente a la Ponferradina en El Toralín y ha valorado el momento de ambos equipos. "Ellos han mejorado mucho en la parte defensiva. Es un equipo al que cuesta ganarle porque defiende bien y en ataque tiene jugadores peligrosos en transición y centros laterales. Están en una situación incómoda y verán el partido como la oportunidad de acercarse a la salvación", ha comentado. "Nosotros tenemos un objetivo lo suficientemente importante como para competir bien, que seguro que lo haremos", ha añadido el catalán.

En relación a la mala racha del equipo de David Gallego, que suma ya siete jornadas sin ganar, Carrión ha explicado las claves del encuentro. "Su situación me recuerda a otras que he vivido yo. Tenemos que saber manejar el partido para que ellos tengan la necesidad de ir a ganar y se abran. En bloque defienden muy bien como la mayoría de equipos de Gallego y será complicado, pero tenemos que tener paciencia, encontrar espacios por dentro, defender bien los centros laterales y ser competitivos", ha apuntado.

Luis, que no tendrá disponibles a Kiko Olivas y Ferreiro por lesión además de la baja de Toni Datkovic por sanción, no quiere confianzas por la mala situación del rival y recalca el objetivo que persiguen los albinegros. "Ningún equipo gana con facilidad. Es muy complicado y cuando llegas al final más. La Ponferradina se verá obligada a ganar para salir de abajo y te complica, pero nosotros tenemos el objetivo de acercarnos al play off y eso también es importante", ha desvelado.

Por último, ha incidido el barcelonés en seguir apretando para luchar por la parte alta de la clasificación. "La preocupación más grande es ahora, cuando vienen unos partidos en los que tenemos que competir bien para ganar y no pensar que nos vale con lo hecho hasta ahora. Queremos acabar arriba y para eso hay que evolucionar", ha concluido.