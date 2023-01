El último fichaje del FC Cartagena, Óscar Ureña, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa de la mano del director deportivo, Manolo Breis, para ofrecer sus primeras palabras como albinegro. El joven canterano del Girona se ha mostrado seguro de lo que puede aportar al equipo en la segunda mitad de la temporada, ha explicado cómo se gestó su fichaje y ha desvelado su estado de forma actual, entre otras cuestiones. "Vengo a hacer mi juego. Que es salir al campo con descaro, buscar el uno contra uno, el centro y crear ocasiones de gol. Pienso que va a salir bien", ha asegurado.

Ureña se encontraba estancado en Girona por culpa de una lesión. "Empecé muy bien la temporada con minutos y tuve un pequeño esguince en el tobillo que me dejó parado tres o cuatro semanas. Desde ahí volví a entrar varias veces, pero no he tenido continuidad", ha afirmado. Con nivel para el primer equipo, pero sin oportunidades, la solución de su club fue buscar una cesión que diera minutos de calidad al jugador y la encontró en Cartagena. "Busco la continuidad que me ha faltado por culpa de las lesiones y otros aspectos. Quiero continuidad, minutos y crecer como jugador. Creo que aquí puedo conseguirlo", ha manifestado.

A pesar de su fulgurante ascenso al primer equipo gerundense, las lesiones han cortado su progresión en las últimas dos temporadas. No obstante, el de Figueras se encuentra en perfectas condiciones para competir. "Llevo cuatro meses entrenando a disposición del míster y estoy para jugar ya", ha aseverado. "Ya me estoy adaptando bien y los compañeros me están ayudando mucho. Mi familia también me ayuda y creo que será fácil", ha expresado.

Sobre su fichaje, Óscar ha desvelado que el interés mostrado por Luis Carrión y las conversaciones con Jairo y Mikel Rico han sido determinantes, como adelantó este diario. "Cuando me llegó el interés del Cartagena vi que era un muy buen club donde podía crecer y era la opción que quería coger. Además recibí la llamada del míster, que me dio confianza para venir. Jairo también ha sido importante. Le doy las gracias a él y a Mikel, porque han puesto de su parte para hablar conmigo y contarme qué tal era el vestuario o la ciudad y me han ayudado a tomar la decisión", ha concluido.