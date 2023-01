El trabajo se acumula en las oficinas del Fútbol Club Cartagena en pleno mercado invernal. Tras las salidas de Óscar Arribas, Julián Delmás, Sergio Tejera y Jaime Romero antes de la apertura de la ventana de fichajes, el conjunto albinegro necesitaba equilibrar de nuevo la plantilla para firmar una segunda vuelta igual de buena que la primera. El primer futbolista fichado a tal efecto fue Miguel Llambrich ‘Miguelón’, que llegó hace una semana para cubrir de nuevo el lateral derecho. Ahora, los esfuerzos de la comisión deportiva se centran en la zona de extremos, donde el equipo ha sufrido dos bajas y donde no ha obtenido el rendimiento esperado de ninguno de sus jugadores. El club está como loco por conseguir la cesión de Óscar Ureña, canterano del Girona y codiciado por varios clubes de LaLiga Smartbank, y Jairo se ha convertido en Celestina para ayudar en su incorporación.

El FC Cartagena quiere «incorporar un extremo y un mediocentro» según las palabras de su director deportivo, Manolo Breis. No hay más pistas sobre el mediocentro, pero sí sobre el jugador de banda, ya que el club lleva varios días tratando de cerrar la cesión del canterano del Girona Óscar Ureña tal y como reconoció ayer en rueda de prensa el propio Breis. «Es un jugador que nos gusta y ojalá que pudieramos cerrarlo hoy mismo», comentó. No le faltan pretendientes a la perla gerundense y por eso ha activado el cuadro cartagenero un plan para convencerlo en el que Jairo es la pieza clave.

Jairo y Óscar coincidieron en el Girona durante las tres temporadas que el canario pasó con los rojiblancos. No obstante, fue en su último año donde conoció a Ureña: el canterano comenzó a entrenar con asiduidad con el primer equipo en el inicio de la pasada campaña, pasó a formar parte de las convocatorias y llegó incluso a debutar ese año en Segunda con un total de 355 minutos en 9 encuentros. En la segunda vuelta, Óscar continuó en dinámica de la primera plantilla, pero no volvió a jugar por culpa de una lesión en el muslo que cortó su progresión.

Jairo fichó por el Cartagena tras el ascenso con el Girona y los caminos de ambos se separaron, no obstante, y después de debutar Óscar en Primera División -98 minutos en 3 partidos-, el destino los ha vuelto a juntar. Ambos jugadores se han puesto en contacto para hablar de la posible llegada de Óscar al FC Cartagena en una conversación en la que Jairo alabó las virtudes del cuadro albinegro y el buen ambiente del vestuario. El futbolista de Figueres también preguntó por la ciudad y la vida en Cartagena dejando claro su interés por el fichaje.

La posibilidad de recibir la cesión de Ureña tiene a la comisión deportiva encantada. «Es una operación que tenemos bien encaminada, no sé si conseguiremos cerrarla, pero es un jugador que nos complementaría muy bien. No depende solo del Cartagena, pero si todas las partes nos ponemos de acuerdo ojalá llegue y esté para el próximo sábado», explicó Manolo Breis. Esa premura por firmar puede llevar a la entidad cartagenera a cerrar a Ureña en las próximas horas, dado que Manolo prefiere que los nuevos jugadores «estén aquí cuanto antes para ponerse a disposición del mister, conocer a los compañeros e integrarse lo antes posible».

Además de la de Óscar, el Cartagena necesita más efectivos, aunque el director deportivo confirmó que no va a fichar por fichar. «Lo más importante no es la cantidad, sino el nivel de los jugadores que incorporemos. Si solo encontramos dos jugadores que nos encajan, vamos a firmar a dos. No vamos a fichar por fichar para tener más jugadores porque eso sería una tontería y más teniendo el filial que tenemos. Todo lo que incorporemos en invierno será con el convencimiento de que sean jugadores que complementen lo que ya tenemos», concluyó el directivo.

La cesión del extremo parece cada vez más cerca de darse, a pesar del interés de otros clubes de Segunda como el Málaga o el Andorra, que también han intentado incorporar al jugador en el presente mercado de invierno.