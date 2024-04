Un Warm Up de récord(s)

Después de una quinta edición interrumpida por la lluvia, los warmers miraban ayer al cielo con cierto temor. Y es que nada desea más la parroquia indie murciana que una tregua meteorológica que les permita disfrutar de lo que el agua se llevó por delante el año pasado. Porque hay muchas esperanzas puestas en el Warm Up - Estrella de Levante 2024, en el que tendrá lugar –su programación principal– entre el viernes y el sábado en el recinto ferial de La Fica, con un line-up en el que aparecen nombres internacionales como los de Bomba Estéreo, The Blaze, Editors, Johnny Marr y Sleaford Mods, pero también nacionales de primer nivel como Los Planetas, Viva Suecia y Arde Bogotá.

Pero las ganas de festival no se han empezado a notar esta semana, con el inicio de la definitiva cuenta atrás y el arranque de la programación paralela –mañana, los primeros bolos: Dengue, Dengue, Dengue y Viscopaf en la Mamba! y Mira Paula en Revolver–, sino que ya con la apertura de la campaña de venta de abonos, los aficionados se lanzaron casi a ciegas a hacerse con su entrada. Porque, cuando comenzaron a despacharse las primeras ‘pulseras’, apenas se conocía algún nombre, y a un mes del festival –el pasado día 4–, la organización decretó el sold out; y, con ello, el récord de asistencia del Warm Up desde que celebrara su primera edición en 2017.

En concreto, Baltimore Producciones –la promotora al cargo– estima que unas 52.000 personas pasarán entre viernes y sábado por el recinto ferial murciano. Así lo anunció su director, José Manuel Piñero, durante una comparecencia de prensa en el Auditorio Víctor Villegas a la que asistieron, a su vez, tanto el concejal de Cultura, Diego Avilés, como Yayo Delgado, en representación del patrocinador principal del evento, y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que celebró el «especial» protagonismo de artistas murcianos en el «impresionante» cartel de esta edición. Así, en alusión a los citados y a otros como Perro y Hoonine, el líder del Ejecutivo regional dijo que la capital del Segura es «principio y origen de una ola musical que marca tendencias, con bastantes bandas que llevan el nombre de Murcia por todo el mundo» y para las que el Warm Up actúa como plataforma.

En cifras

Pero la rueda de prensa de este lunes tenía un sentido más prosaico. Porque un festival son nombres, pero también, cifras, y aquí Baltimore también puede alardear de haber pulverizado este año algún que otro reto. Por ejemplo, el impacto económico de esta sexta edición se estima que superará los 19 millones de euros en la Región, con 5 que repercutirán en los medios murcianos. Y, en este sentido, también se ha notado un interés creciente por el festival por parte de la prensa especializada (o no), con más de cien cabeceras acreditadas.

También se congratulan desde la organización por haber logrado crear una base de seguidores «diversa y comprometida que refleja una vibrante pluralidad, con una media de edad de 34,6 años, representando así un amplio abanico de generaciones». «Además -añaden-, las asistentes femeninas alcanzan un 55,5%, mientras que los hombres constituyen el 45,5%, demostrando un equilibrio de género notable». Y, si atendemos a la procedencia de los warmers, los asistentes venidos de fuera de la ciudad han crecido considerablemente: mientras que los residentes en la Región será una débil mayoría (51%), de la Comunidad de Madrid serán un 17%; de Andalucía, un 7%, y de Castilla-La Mancha, un 3%.

Este último dato es el que ayuda a entender –junto con el récord de asistencia– el aumento en lo que respecta al impacto económico. Para empezar, se ha alcanzado para este fin de semana el máximo de ocupación en los hoteles y apartamentos turísticos, ya no solo de la ciudad de Murcia, sino también de otras localidades como Cartagena, La Manga del Mar Menor, Alhama de Murcia, Alcantarilla y Molina de Segura. Y, para continuar, se prevé que, de media, cada visitante se deje unos 750 euros en la Región, ya que, «basándonos en la anterior edición, se espera que más de la mitad de los asistentes aprovechen los días del festival para descubrir nuestra tierra, lo que implica un gasto en restauración, alojamientos, tiendas, transportes y demás servicios». De ahí, esos 19 millones.

No obstante, también merece la pena señalar que el Warm Up ha tenido para este año un presupuesto de 3 millones; una cifra, de nuevo, de récord.

Compromiso

Por otro lado, Producciones Baltimore también ha mostrado su compromiso con la Región, como no podía ser de otra forma. Y es que aunque hablemos de una compañía con sede en la vecina alicante, no solo son ya más de ocho años trabajando en Murcia con el Warm Up, sino que su director, Piñero, es natural de la capital del Segura, y su voluntad de reducir el impacto negativo que pueda generar un macroevento de estas características es firme. Así, se mantiene la política de vasos reutilizables y, como gran novedad, se ha firmado un acuerdo con JohnPrivy, empresa líder mundial en saneamiento sostenible, con lo que se eliminan los baños químicos en el recinto.

También se ha pensado en los vecinos del barrio de Vistabella, reduciendo el impacto acústico con una menor frecuencia de sonido y acotando el horario de los dos escenarios principales. Y se sigue colaborando con entidades como Astrapace (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral, Discapacidad Intelectual, Trastornos del Desarrollo, Trastorno del Espectro Autista y Patología afines) y Afacmur (Asociación de Familiares de Niños Con Cáncer de la Región de Murcia), a las que se destinará el importe íntegro de las invitaciones. Por otro lado, y por primera vez, se colabora con la Fundación Music For All, precursora en la creación de una oferta cultural musical accesible e inclusiva en España, «para que todas las personas puedan disfrutar y formar parte del festival a través de barras accesibles y una mayor accesibilidad en el recinto».

Por último, un año más se apuesta por proveedores y personal local de la Región, «dinamizando la economía y el empleo local». Además, por primera vez, todos los escenarios estarán patrocinados por empresas murcianas (Estrella de Levante, ElPozo King UPP, Enae y Thunderbitch), y en lo que respecta al espacio gastronómico del festival, una edición más, se apuesta por potenciar los productos de la tierra con la zona 1.001 Sabores, con una gran variedad de productos de la Región como zarangollo, marineras, paparajotes o pasteles de carne, entre otros.