'Somos Murcia' trae música y cine a la ciudad: consulta la programacion paralela del Warm Up

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este viernes la programación de 'Somos Murcia', que se celebrará la próxima semana con todo tipo de actividades culturales gratuitas en diferentes espacios de la ciudad como la Filmoteca, la Sala R.E.M, Musik o Garaje Beat.

'Somos Murcia' se basa en dos ejes temáticos principales sobre los que se estructura toda la programación, un eje cultural y otro turístico. Durante la semana del festival WARM UP Estrella de Levante se hace partícipe a toda la ciudad del festival trasladando la cultura a diversos espacios culturales de Murcia a través de presentaciones de libros, exposiciones, conciertos en salas, etc. potenciando la cultura en parte de su esencia.

Y a nivel turístico, durante el fin de semana del festival, las plazas de la ciudad se convierten en el punto de destino turístico perfecto llevando la música a todos sus rincones durante las mañanas.

"Desde su origen, el WARM UP Estrella de Levante siempre se ha apostado por organizar un festival vivo y en constante interacción con la ciudad y con el tejido cultural y turístico que lo acoge. Por esto, la programación 'Somos Murcia' es una pieza clave de este proyecto que tiene como objetivo la dinamización de Murcia y su cultura durante todo el año para convertirla en un gran escenario musical referente", ha señalado Avilés.

Entre los artistas que formarán parte de la programación de Somos Murcia durante la semana del festival se encuentran grupos como Dengue Dengue Dengue, Mira Paula, Don Flúor, Dianas, Medalla y Alequi.

Esta programación arrancará con 'Mira Paula' quién actuará el próximo martes 30 de abril en la sala Revolver, ese mismo día en la Sala Mamba será el runo de 'Dengue, Dengue, Dengue!'.

Don Flúor pone la nota musical al comienzo del mes de mayo el día 1 en la sala Distrito 13. Será el jueves 2 de mayo, cuando habrá cita triple con la música en directo. Las granadinas Dianas subirán al escenario de la Sala REM con sus temas, por su parte los barceloneses Medalla actuarán en Garaje Beat Club.

Una vez finalizada esta primera cita en Garaje Beat Club, se dará paso al segundo directo de la noche con el directo de Serial Killerz el dúo musical conformado por Joe Cabana y J Arriola con su propuesta inusual, donde combinan géneros diversos con adrenalina y técnica. Y, por último, Alequi, cierra los encuentros musicales para este jueves en sala Musik.

Dentro de esta programación de 'Somos Música' también se encuentran las actuaciones de las plazas de Julián Romea y Apóstoles con Ruto Neón, The Limboos, Querido, El Último Vecino, Los Marañones, Kate Clover, Mala Cotton, Ángel Carmona, Repion, Fran Laoren, Oddliquor o Chill Chicos.

Todos ellos actuarán repartidos entre las distintas localizaciones que forman parte de la organización paralela, y que sobre todo darán vida a las plazas de la ciudad durante los días 4 y 5 de mayo acercando la música en directo a todos los públicos.

Además, en la Sala de Catas de Estrella de Levante en Espinardo, tendrá lugar el ya mítico Secret Show Estrella de Levante, con una banda de primer nivel cuyo nombre no se desvelará hasta el mismo momento en que el artista suba al escenario.

Cine, comercio y música

En las actividades cabe destacar que se sigue apostando por la cultura con una programación de cine entre la que se encuentra 'Esto no es un documental' de Guillermo Guerrero, 'La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric' de César Martínez Herrada, película sobre Los Planetas --confirmados en el cartel--, 'Bunch of Kunst' de Christine Franz, 'Eterna' de Juanma Sayalonga y David Sanz, 'Morente & Barcelona' de Jordi Turtós o 'Nomadland' de Chloé Zhao, que contará con el acompañamiento musical en directo del grupo Club del Río, y varias sesiones de after a cargo de Chica Gang y Mareo After Party en la sala Garaje Beat Club.

También, un año más, se organizan las rutas paralelas de comercio, creación y gastronomía que se desvelarán en los próximos días y donde se podrá disfrutar de un momento perfecto entre compras y productos típicos de la ciudad con espacios como Broken Finger, Silbon Murcia, Loco Loco Vintage, Vergel Espacio, Sala de Caballerizas o Garra Estudio y Pura Cepa, Casa Rafa, El Garrampón o El Torrao entre otros establecimientos gastronómicos.

Habiendo colgado el cartel de 'sold out' en abonos y entradas de día con más de un mes de antelación al inicio del festival, la organización de WARM UP Estrella de Levante termina de encajar al detalle la agenda para una semana "llena de cultura y momentos para disfrutar de la ciudad", a la que se pondrá broche final con el inicio de una nueva edición de WARM UP Estrella de Levante el 3 y 4 de mayo en La Fica.

"Los murcianos no solo van a poder disfrutar de artistas referentes, tanto a nivel nacional como internacional, como son Bomba Estéreo, The Blaze, Editors, Viva Suecia -en su concierto de X aniversario-, Arde Bogotá, Shinova o el concierto especial de Los Planetas celebrando el 30 aniversario de Super 8 entre otros muchos; sino que también disfrutarán de actividades gratuitas con las que calentar motores para vivir la cuenta atrás para esta nueva edición del WARM-UP rebosante de cultura, ocio y diversión", ha declarado Avilés.