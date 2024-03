El cubano Luis Alejandro Yero triunfa en un Ibaff que honra el arrojo de Los Javis

El Festival Internacional de Cine de Murcia ha culminado esta noche su 14ª edición (en la que se han batido récords de asistentes) coronando a Luis Alejandro Yero y Claudia Negro en las categorías principales de su Sección Oficinal, en una noche en la que también se homenajeó la innovación y estética de la que han hecho firma Los Javis, la trayectoria y sensibilidad de Carlos del Amor y la precisión Miguel García para velar por el patrimonio cinematográfico de la Región.

Poco más de una hora es lo que dura 'Llamadas desde Moscú', del realizador cubano Luis Alejandro Yero. En este filme (más bien ensayo rodado), premiado con los 10.000 euros de ser el Mejor Largometraje de Sección Oficial, el cineasta pone el foco en cuatro exiliados, inmigrantes queer e irregulares, que buscan asilo político en Moscú poco antes de que la invasión de Ucrania sea anunciada. Llamadas telefónicas construyen una trama que transita entre presente y futuro. Patxi Burillo, Irene M. Borrego y Daniela Urzola, jurado, lo tuvieron claro: "Su manera acertada de articular la forma con un discurso político, potente y actual, que con pocos elementos consigue retratar el espíritu colectivo de una comunidad marcada por la tensión entre aislamiento e hiperconexión" bien valían este reconocimiento.

Su contraparte en el Mejor Cortometraje de Sección Oficial fue 'Postadolescencia', una pieza de la madrileña Claudia Negro que refleja, en palabras del jurado (compuesto por Martín Cuesta, Inés Calero y Alfonso Palazón) "las contradicciones de una generación, atrapada entre una niñez añorada y una madurez que nunca llega". Es por esto que, unánimamente, premiaron con 6.000 euros su uso de "una multiplicidad de materiales, tanto propios como ajenos" para dar forma a este ensayo autorreferencial sobre la identidad y la obsolescencia de las edades.

Arrebato e innovación

Los premios Arrebato han ido a parar a manos de dos guardianes de la cultura y el cine regional: Carlos del Amor y Miguel García. El festival ha querido destacar la "sensibilidad y creatividad" con la que el periodista Carlos del Amor enfoca, desde su altavoz en la emisora pública, las noticias culturales. A lo largo de su trayectoria, aseguran, ha apoyado "todo tipo de manifestaciones artísticas con especial atención por lo audiovisual".

También ha sido reconocida la trayectoria, de Miguel García: además de su apoyo al Ibaff desde los comienzos del proyecto, lleva "más de 45 años tratando, restaurando y manipulando películas analógicas" para que esas proyecciones puedan seguir disfrutándose como si el tiempo no hubiera pasado por ellas.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis / L.O.

Hace un año, el actor Ginés García Millán no podía subir a las tablas de la Filmoteca Regional para recoger su galardón Honorífico. El lumbrerense se encontraba representando 'Amistad', el último texto de Juan Mayorga, en Madrid. Sin embargo, esta noche se ha quitado la espina de vivir el momento subiendo al escenario en representación de Los Javis, el dúo creativo en quienes ha recaído este año el Ibaff Honorífico. La joven pareja de cineastas y productores que ha revolucionado el audiovisual español de los último años, Javier Calvo (Murcia, 1991) y Javier Ambrossi (Madrid, 1984), no ha podido acudir a recoger el galardón que el jurado le ha concedido por "su capacidad para revisitar clásicos e innovar en la estética cinematográfica, por arriesgar en los mensajes y las formas, por normalizar los discursos más tolerantes e inclusivos, arriesgando en lo artístico y democratizando un cine que se escapa de lo comercial y conquista a diferentes generaciones."

Si 'La Llamada' les encumbró en más de 30 ciudades del país y en la gran pantalla, el éxito viral les llegó con la serie 'Paquita Salas'. Con 'Veneno', el biopic de Cristina Ortiz, marcaron un antes y un después en el audiovisual LGBT+ español. Sus facetas como productores y autores han cristalizado recientemente en 'La Mesías', serie de la que son directores, guionistas y productores, consiguiendo el hito de ser la primera serie española en estar en el Festival de Sundance y traspasar la frontera entre la pantalla y la realidad, creciendo más allá de los límites del marco negro del televisor.

La decisión del público

El Ibaff ha celebrado además, en esta 14ª edición, con un público más entregado y participativo que nunca: centenares de personas han acudido cada tarde a la Filmoteca Regional, dando pie a que esta edición se haya cerrado con un récord de asistencia. Con sus votos, ese numeroso público escogió como Mejor Largometraje 'Don’t expect too much of the end of the world', una obra autorreflexiva del cineasta rumano Radu Jude sobre la sociedad actual y su reflejo en el espejo de los medios de comunicación, una trama extrapolable, en cierto sentido, al mismo cine.

'Sé de un lugar', el corto de los murcianos Antonio Conesa y Emilio Hupe, también encandiló al jurado popular con una historia de distancias. La obra gira en torno a una pareja de jóvenes que deja atrás su hogar para aspirar a un futuro mejor, encontrándose con las dificultades de estar lejos de los suyos, lo ajeno e impropio de una nueva ciudad y la sensación de ser extraño en un lugar al que querer llamar casa.

La parte más joven del jurado (alumnos Centros de Enseñanza Secundaria de la Región de Murcia) entregaron el premio Ibaff Joven a la cinta 'El arte de la cita', de la directora Olivia Sanz, en la que se opta por tirar de comedia para superar dolores, miedos e inseguridades.

Los votos de los espectadores de los diferentes colectivos participantes en la Sección Ibaff Solidario decidieron que la mención de Pantalla Solidaria fuera para el cortometraje 'Ancla', de Ángel Morales Ballesta, un corto que aborda el día a día de una persona trans en tratamiento hormonal que intenta reconciliarse con su pasado para navegar su nueva vida mientras vive con su abuela octogenaria.