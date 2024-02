Nueve películas compiten en la Filmoteca por el gran premio del Ibaff

La decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Murcia, el Ibaff, arranca esta tarde en la Filmoteca Regional (20.00 horas) con la proyección de Slow, una coproducción entre Lituania, España y Suecia que narra «una historia de amor sin sexo», dado que uno de sus protagonistas es asexual. El filme, dirigido por Marija Kavtaradze será el primero que se exhiba de los nueve títulos que figuran dentro de la ‘Sección Oficial’ de largometrajes del certamen, que fue presentado este jueves en el Centro de Visitantes de la Muralla por sus codirectores, Jesús de la Peña y Ana López-Varela.

Tras Slow le llegará el turno a Smoke Sauna Sisterhood, de Anna Hints, que se sumerge en la cultura de la saunas de humo de Vana-Voromaa (Estonia), espacios seguros en los que grupos se mujeres se reúnen para compartir sus secretos y experiencias íntimas. Se podrá ver mañana, a las 19.00 horas, y de nuevo en la Filmoteca, sede principal del Ibaff. Y el domingo, la película seleccionada es la francesa Our body, de Claire Simon, programada a la misma hora que la anterior y que, en formato documental, y desde una perspectiva médica y humana, se pregunta qué significa vivir en el cuerpo de una mujer, filmando su diversidad, singularidad y belleza.

La programación de la ‘Sección Oficial’ continuará la próxima semana y el lunes se proyectarán dos nuevas candidatas: la argentina El rostro de la la medusa, de Melisa Liebenthal, y la austro-alemana Losing faith, de Martha Mechow. La primera, que se verá a las 18.30 horas, presenta a una joven que, un buen día, descubre que su cara ha cambiado por completo, lo que brinda a la directora una oportunidad de oro para reflexionar sobre el concepto ‘identidad’, mientras que la segunda –cuya sesión comenzará a las 21.00 horas– es el relato de una comunidad de mujeres que se libera de las normas sociales de la feminidad y la maternidad.

El martes será el día de La estafa del amor, de la española Virginia García del Pino, un experimento tanto fílmico como sociológico en torno a la lectura del guion de una supuesta película sobre un hombre que enamoraba a mujeres para estafarlas. El resultado es una especie de congreso sobre el ideal del amor romántico que se grabó en riguroso directo. Y el miércoles llegará a Murcia Llamadas desde Moscú, del cubano Luis Alejandro Yero, que esta vez centra su mirada sobre cuatro compatriotas exiliados y queer que buscan asilo político en Rusia. Se podrá ver a partir de las 18.30 horas.

Y las dos últimas proyecciones de esta sección, ambas programadas para las 18.30 horas del jueves y el viernes, son, respectivamente, Don’t expect too much of the end of the world, de Radu Jude, y Monisme, de Riar Rizaldi. Una tiene como protagonista a Angela, una asistente de producción que debe conducir por la ciudad de Bucarest para filmar el casting de un vídeo de ‘seguridad en el trabajo’ encargado por una empresa multinacional, mientras que en Monisme, actores profesionales y no actores retratan una dinámica de relación entre el hombre y la naturaleza en uno de los estratovolcanes más activos del mundo, el Monte Merapi, en Java (Indonesia).

Más cine

Por otro lado, el martes 27 y el miércoles 18, a las 21.00 horas, tendrán lugar las sesiones destinadas a conocer las candidatas de la ‘Sección Oficial’ de cortometrajes. Además, este domingo a las 12.00 horas habrá una sesión de cortos infantiles y, en el Cuartel de Artillería, otras dos actividades dedicadas a los cinéfilos más jóvenes, ambas mañana: un taller de pilotaje de drones y un taller de cine infantil. Y para los más mayores, el tradicional Seminario de Iniciación a la Crítica de Cine de Caimán - Cuadernos de Cine, del lunes al viernes.