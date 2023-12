Bang! (Wichy de Maya a la voz y el cajón, Quino Lucas en el piano y coros, y Miguel Bañón a la voz y la guitarra) presentan su nuevo y flamante disco Rock’n’Roll shots, donde reinterpretan clásicos del siempre vigente género de los 50 en un formato diferente y original. Desde Eddie Cochran a Little Richards, Chuck Berry, los Beach Boys, Louis Prima o Nick Lowe que llevan a su terreno con originalidad e increíbles resultados, huyendo de prejuicios, lo cual otorga más mérito a quienes no se han cansado de enarbolar con pasión y orgullo la bandera del rock and roll. Ya lo hacían The Beatles. Homenajes y versiones de esos idealizados años 50, 60, incluso 70, con la sensibilidad de un espíritu musical perdido.

Miguel Bañón, alma de Los Marañones, lidera este excitante y divertido combo que saca un gran partido a las armonías vocales dentro de un sonido con sus propios matices, que aportan Quino y Wichy. La original formación hace que el a priori sencillo trío suene como una banda mucho mayor. A base de cajón (utilizado como si de una batería completa se tratara), piano (la mano izquierda suple al bajo con asombrosos resultados sin olvidar una vertiginosa mano derecha), y una guitarra eléctrica que aúna la fuerza y melodía que caracterizan el estilo, recrean aquellas sensaciones de sentirse rocker, de saberse diferentes a la mayoría, para que no olvidemos que la mejor forma de seguir siendo jóvenes es dejarnos impresionar por el rock and roll, que nunca muere. ¿Por qué Rock’n’Roll shots? Como el nombre del grupo es Bang!, nos pareció que Disparos de rock and roll venía a cuento. También se puede interpretar desde el punto de vista fotográfico, Instantáneas de rock and roll, que es de lo que trata el disco. ¿A qué obedece la idea de reinterpretar estos clásicos en un formato diferente? Aunque también hacemos algunas actuaciones en un formato más estándar de batería, contrabajo, piano y guitarra, el formato original es cajón, guitarra y piano. La gente se sorprende de lo grande que suena una formación tan sencilla. Quino hace los bajos con las teclas (como hacían Ray Manzarek y Steve Winwood), al cajón le damos un tratamiento de sonido distinto que hace que sustituya a todo un set de batería, y a todo esto sumamos el aprovechamiento de tres instrumentos más, las voces, de las que procuramos sacar el máximo partido. «Hay tanto donde elegir entre el rock primigenio que es difícil delimitar el repertorio» ¿Cual es el origen de este álbum? Queríamos incorporar nuevas canciones a nuestro ya extenso repertorio, y pensamos que la mejor manera de darles nuestra impronta y arreglos propios era grabarlas. ¿Cómo ha sido la selección? Cada uno propone canciones que le gustaría sacar. Hay tantísimo donde buscar y elegir entre el rock and roll primigenio que resulta difícil limitar el número de canciones que incorporar al repertorio. Intentamos que haya una variedad de estilos y uso de nuestros recursos yendo desde el swing de Les Paul o Louis Prima a la contundencia de Chuck Berry o Eddie Cochran, por poner solo algún ejemplo del abanico. Os alternáis a las voces. ¿Cada uno canta las canciones que ha aportado? Normalmente decidimos quién va a cantar la canción en función de que le vaya mejor a su voz y forma de cantar. Suele haber una dialéctica previa respecto a esto. Sacamos el máximo partido de los instrumentos que disponemos como trío. Las voces aportan mucha musicalidad. Hay canciones que cantamos a dos armonías por completo. Por ejemplo, nuestra versión de Memphis Tennessee es así, a diferencia de la original. Esto ya lo habíamos hecho con otras canciones de nuestro repertorio, como Rockin’ Pneumonia and The Boogie Woggie Flu, por poner otro ejemplo. De armonías vocales hay bastante en canciones como Mr. Sandman, Barbara Ann, Please Mr. Postman... «No encontramos ningún motivo para dejarlo, así que aquí seguimos, tocando y grabando» ¿Qué tiene este disco que no tuvieran vuestros anteriores trabajos? Más experiencia, nuevas canciones... El concepto sigue siendo el mismo: rock and roll, calidad y diversión. Personalmente, creo que os habéis marcado un discazo que bien podría figurar entre lo mejor de vuestra discografía. ¿Qué opinión tenéis? La esencia de Bang! es que disfrutamos nosotros mismos tocando canciones de un estilo de música que nos gusta mucho. Resulta que este disfrute propio se transmite, y el público también lo pasa en grande. Es asombroso ver cómo una música que se creó hace tantos años sigue haciendo bailar y pasarlo bien a todo tipo de edades. El álbum desprende muchísima frescura. El rock and roll se consolida en los años 50 del siglo pasado. Es una música con influencias de otras anteriores, como puede ser el blues, el country, el jazz, swing... Pero hay un propósito rompedor a la vez que lúdico; rebeldía y divertimento. No estoy descubriendo nada para quien sepa algo de la historia de la música popular del siglo XX. Después de alguna década como banda, que seáis capaces de grabar un disco de estas características encierra mucho de espíritu de supervivencia. Puede ser, pero no como una lucha contra los elementos; no nos cuesta trabajo hacer lo que hacemos (sino todo lo contrario), y siempre ha tenido sus adeptos. No encontramos ningún motivo para dejarlo, así que aquí seguimos, grabando y tocando. Huracán y Dana: "Somos así: rockeros Y comprometidos, como decía el Bono de Joaquín Reyes" ¿Hasta qué punto creéis que es importante conservar la iconografía clásica del rock and roll? Hay muchos estilos de vida que van y vienen; unos perduran más que otros. También hay determinadas facetas dentro de cada estilo que pueden ser más válidas que otras. No somos talibanes de esto, y a los tres nos gustan muchas músicas. Tomamos Bang! como un ejercicio de hacer algo que nos encanta y juntos. Para mí, tocar con Wichy y Quino es genial, como músicos y como personas. Si con ello reivindicamos un movimiento que supuso el origen de mucho de lo que vino (y sigue viniendo) detrás, pues mejor que mejor. ¿Con qué momento de toda esta andadura te quedarías? Con muchos del pasado y otros que seguro están por venir. Suele pasar que una actuación de Bang! se convierta en un buen momento para recordar.