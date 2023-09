El macroconcierto que el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro va a celebrar este viernes en las inmediaciones del Enrique Roca de Murcia sigue adelante pese a las fuertes lluvias que han caído y siguen cayendo durante esta tarde y noche en Murcia.

Eso sí, las intensas precipitaciones no han podido impedir que el concierto empiece a su hora prevista y el propio artista ha explicado que, si todo marcha bien, comenzará a partir de las 22.30 horas una vez que la lluvia empiece a remitir.

"Estamos readys para empezar ya mismo. Estamos esperando a que baje la lluvia un poquito. No sé qué pasa con la lluvia que me está siguiendo aquí en España donde quiera que voy y creo que estamos trayendo la lluvia del Caribe, de Puerto Rico. Pero no se vayan, quédense por aquí, que ya vamos a darle", ha dicho el artista en sus redes sociales en los camerinos a la espera de que se garantice la seguridad de asistentes, trabajadores y técnicos en el recinto.

Rauw alejandro 🤎 via Instagram stories hablando sobre el concierto de hoy en Murcia ♥️ pic.twitter.com/JMuQZg3sna — J•a•c•k•i•e (@RauwDailyMD) 15 de septiembre de 2023

Lo cierto es que son muchos los jóvenes que aguardan, completamente calados, noticias sobre si el concierto de su ídolo sigue adelante o no.

evacuados en el concierto de rauw en murcia pic.twitter.com/gAODboqusH — clarita (@claaradiaaz) 15 de septiembre de 2023

Muchos de ellos también han criticado en redes sociales que no se haya comunicado oficialmente la suspensión del mismo y que los tengan allí esperando mientras la lluvia sigue cayendo. Algunos de los asistentes llevan chubasquero o paraguas, pero algunos ni eso y todo el terreno está en estos momentos embarrado a causa del temporal que ha azotado la zona de Churra.

Una VERGÜENZA que sigáis adelante con el #concierto de #RauwAlejandro en #Murcia. Todas las carreteras inundadas. No se puede circular por ningún lado y mucho menos es seguro. Anteponer el dinero a la seguridad de la gente es indignante. Poco se aprecia en las fotos pic.twitter.com/Fj8Zol9Pgx — Miriam Espin (@mesab24) 15 de septiembre de 2023

Esto es la entrada para ver al Rauw en Murcia@AytoMurcia



Y siguen los rayos y la lluvia



Esto es la Dana de Rosalia



Q cancelen ya!! pic.twitter.com/go6DcbL9LM — asun (@suniumh) 15 de septiembre de 2023

No obstante, los próximos minutos serán decisivos para que la organización tome las medidas oportunas y decida, de forma definitiva, si seguir adelante con el concierto o si finalmente se suspende para garantizar la seguridad de las miles de personas que se espera que estén en el recinto.

