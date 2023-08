La última edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier se puede volver a disfrutar en La 2 de Televisión Española, informa el Ayuntamiento de la localidad costera en una nota.

En total serán 14 conciertos que se emitirán en horario de madrugada hasta el próximo 14 de septiembre, añade la fuente.

Para quienes no sean precisamente amigos de trasnochar, pero quieran disfrutar de nuevo de los acordes que impregnaron el Parque Almansa en la última y exitosa edición del certamen, está la opción de la plataforma. Y es que, tal y como detalla el Consistorio, los recitales «se podrán ver a la carta en RTVE Play los siguientes 15 días a su emisión».

Orden de los recitales

Este lunes 28, el concierto que se pondrá será The Waterboys; este martes 29, turno para recordar la magia que generó sobre las tablas Samara Joy. En cuanto al miércoles 30, en la pequeña pantalla se revivirá el show de Niels Lan Doky Trio. El último día de agosto, Mamas Gun.

A la siguiente semana, el lunes 4 de septiembre se emitirá el espectáculo que montaron The Anthony Paul Orchestra con Terrie Odabi & Theo Huff. El martes 5, The New Champs ‘In memoriam Joey DeFrancesco’. Asimismo, el miércoles 6 de septiembre le toca a Ximo Tebar & Gladston Galliza ‘Brazilian Jazz Project’.

El concierto de Steve Turre Sextet ‘Generations’ se verá de madrugada en la tele el jueves 7 de septiembre. El siguiente show televisado ya será el 11, con Musica Nuda + Chano Domínguez.

Asimismo, el martes 12 de septiembre se evocará lo que fue tener sobre las tablas del Almansa a Matthieu Saglio Quartet + Natacha Atlas, Anna Colom y Camile Saglio , junto a José ‘El Piru’ y Roqui Alberto. La delicia de Roxane Arnal & Baptiste Bailly, el miércoles 13. El último recital que se emitirá en diferido será el de Joe Louis Walker, el 14 de septiembre.