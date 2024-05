No Te Prives estrena los debates electorales de las europeas

Aún no se han celebrado las elecciones en Cataluña (este domingo) y este miércoles ya se vivió en Murcia el primer debate electoral de los comicios europeos del 9 de junio de la mano del colectivo No Te Prives.

Candidatos de las elecciones a las instituciones comunitarias y miembros de PSOE, PP, CS, Sumar y Podemos detallaron las «propuestas con las que buscan una igualdad efectiva», explicaron este jueves desde el colectivo LGTBI. No fue invitado ningún representante de Vox, ya que desde No Te Prives consideraron que no iba a aportar nada a este debate.

El socialista Marcos Ros propuso la creación de nuevos organismos de vigilancia y legislación más detallada para perseguir y castigar la LGTBIfobia de países miembros.

Diego Avilés (PP) defendió que, pese a posibles pactos de los populares europeos con los ultras, se respetarán los derechos LGTBI+.

Pedro García Rex, de CS, defendió la regulación de la gestación subrogada altruista en contra del criterio del resto de partidos.

Helena Vidal, candidata de Sumar, abogó por el reconocimiento del tercer género a nivel europeo.

Por último, Fernando Miñana, de Podemos, destacó que su formación ha sido la única capaz de hacer avanzar los derechos LGTBI+ en la pasada legislatura en España y que ahora su objetivo pasa por trasladar estos avances a Europa.