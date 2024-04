El PSOE pide otra vez el cese de Antelo por usar el único helicóptero de rescate de la Comunidad para "darse autobombo"

El secretario general del PSOE regional, José Vélez, pidió este lunes una vez más el cese del vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, por usar el único helicóptero de rescate de la Comunidad para "darse autobombo".

Fue el pasado 13 de abril, en Cartagena, donde se celebró la Ruta de las Fortalezas. Según informó el líder de Vox en Murcia, participó en el operativo que la Dirección General de Seguridad y Emergencias Región de Murcia diseñó con el objetivo de garantizar la seguridad de los más de 5.000 participantes que se dieron cita en el evento deportivo.

Vélez opina que es una "irresponsabilidad" que el vicepresidente del Gobierno regional utilizara el helicóptero, preguntándose "qué hubiera pasado si en ese momento se hubiera producido una emergencia". "En un rescate, cada segundo cuenta para salvar una vida. Las ocurrencias del líder de Vox han puesto en riesgo la seguridad de la ciudadanía", señaló este lunes.

Antelo charla con los efectivos del 112 antes de montarse en el helicóptero de rescate. / L.O.

No supuso un coste extra para las arcas públicas Fuentes de Vicepresidencia explicaron a esta Redacción que fueron los propios trabajadores del servicio los que solicitaron la visita de responsable de la Consejería de Emergencias, puesto que se sienten "abandonados". Las mismas enmarcan la visita en un labor de "supervisión" y destacan que no costó nada a los arcas públicas, ya que el vuelo se iba a producir igualmente por la celebración de la Ruta de las Fortalezas. Por otro lado, indican también que solo se ocuparon cinco de las diez plazas del helicóptero, por lo que se podría haber actuado en caso de emergencia.

El polémico mensaje del Consorcio no se ha borrado

Pero no es el único motivo por el que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista pide la marcha de Antelo del Gobierno. Vélez le responsabiliza también del mensaje "con connotaciones racistas y xenófobas" publicado en la red social X del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región (CEIS) el pasado viernes sobre un accidente. "Podríamos entender que fuera un error puntual, pero, de ser así, es incomprensible que, tres días después, todavía no lo hayan borrado y que no se hayan pedido disculpas por ello".

En el mensaje, los bomberos se refieren a un "lamentable accidente provocado por los ocupantes de una furgoneta de origen magrebí", señalando así la procedencia de los accidentados, algo que nunca se había hecho antes. Además, les desea una "pronta recuperación" a los "valientes bomberos", a pesar de que los únicos que acabaron en el hospital fueron siete de los nueve ocupantes de la furgoneta, tal y como pudo confirmar La Opinión.

Vélez lamentó el "silencio cómplice" del Gobierno regional, deduciendo que esta publicación en redes sociales "cuenta con el amparo" del Ejecutivo de López Miras. "De lo contrario, hubiera exigido una rectificación de inmediato. Pero tampoco nos sorprende porque Vox lleva utilizando el Gobierno regional para pregonar discursos racistas y xenófobos desde el principio, de forma ruin y miserable, con el consentimiento de López Miras y el Partido Popular", indicó.

Finalmente, manifestó que es "injusto que estas acciones manchen el gran trabajo que hacen cada día los bomberos del Consorcio regional".

Podemos, por su parte, pidió también este lunes el cese del responsable de la Dirección General que puso el polémico mensaje en la red social X.

Una petición constante de dimisión

Las peticiones de dimisión a Antelo por parte del Partido Socialista son constantes. La primera fue por otro mensaje en redes el pasado mes de octubre, cuando el vicepresidente autonómico relacionó a los inmigrantes que llegan a las costas españolas en patera con el yihadismo. Estas palabras le valieron una denuncia de cuatro ONG por delito de odio que acabó archivándose.

Un mes después, Vélez exigía el cese de Antelo por manifestarse ante la sede del Partido Socialista en la calle Princesa de Murcia con motivo del apoyo del PSOE a la ley de amnistía para los condenados del 'procés' catalán.

Ahora se suma una tercera petición para que salga del Ejecutivo murciano por uso indebido de los recursos públicos, como es el helicóptero de rescate, y por estar detrás de un mensaje xenófobo desde las instituciones.