"No podemos obviar que la infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados", dijo hace una semana el vicepresidente del Gobierno murciano y líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, durante unos días en los que centenares de personas llegaban a las costas de Cartagena.

Unos días después, el portavoz del partido de Abascal en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, advertía de que "la gente que viene de forma ilegal no lo hace para ganarse la vida aquí", ya que "no vienen a intentar buscar trabajo" y llegan "huyendo de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y la delincuencia". Se trata de "mafias", dijo

Cuatro asociaciones anunciaron ayer su intención de llevar ante la Fiscalía de la Región de Murcia tras escuchar esas declaraciones, que consideran un claro delito de odio. Su abogado, Sergio Ramos, ha confirmado este viernes que se presentará la denuncia el próximo lunes o martes. Las asociaciones valorarán personarse como acusación particular una vez se haya abierto el proceso de instrucción.

Joaquín Sanchez denunció que se use la expresión "andan sueltos" para hablar de la salidad de migrantes de CATE: "Como si fueran perros agresivos. Es dolorosísimo"

En nombre de la asociación Amigos de Ritsona, el cura y activista Joaquín Sánchez ha explicado en rueda de prensa creen que es un delito de odio porque "identifica a todo un colectivo con el terrorismo yihadista", con el peligro que conlleva de que "estos discursos calan en mucha gente buena". Por este motivo, ha pedido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "que se moje y diga si está o no de acuerdo con estas declaraciones. El silencio es cómplice". Para Sánchez, "no empatizar con el sufrimiento humano destruye a la sociedad".

Por otro lado, ha aprovechado su turno de palabra para denunciar que desde algunos foros se utilizara la expresión "andan sueltos" para informar de que los inmigrantes que llegaron a la Región fueron puestos en libertad tras ser identificados en el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros). "Es dolorosísima. Como si fueran perros agresivos. Necesitamos humanidad y pido a la clase política que cambien su corazón y empaticen con su dolor. Esa expresión nace de un corazón que odia", lamentó.

Si la denuncia no tuviera recorrido con la Fiscalía, Convivir sin racismo asegura que llegarán a implementar una querella criminal

Desde Convivir sin racismo, Carmen Ortega ha tachado estas declaraciones de "racistas y fascistas" porque "alteran la convivencia" y "generan vulnerabilidad en minorías que conviven en la Región desde hace muchos años". Minorías, ha matizado, que "vienen a buscar una vida mejor". "Aquellos que llaman yihadistas y terroristas no vienen en patera, sino en avión", ha agregado. Ortega cree que no se pueden tolerar estas declaraciones "y no las pueden realizar representantes de la ciudadanía, que ocupan espacios públicos en nuestras administraciones".

También ha adelantado que, si la Fiscalía no les "hace caso", llegarán a implementar una querella criminal. "Los delitos de odio que atentan contra los derechos fundamentales no se pueden tolerar", ha insistido.

Adriana Mercedes Trafonsky, de la asociación de ayuda para las Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia (Parem), ha asegurado que "estos discursos no reflejan la realidad de las personas migrantes, que huyen de situaciones de peligro extremo, como lo han hecho europeos en otros momentos de la historia". Considera que las palabras del vicepresidente de la Región son "desafortunadas" y "lamentables" porque reflejan un "desconocimiento de la realidad". En este sentido, ha invitado a Antelo a acercarse a estas asociaciones para ver sobre el terreno cómo trabajan con las personas migrantes y a qué problemas se tienen que enfrentar.

Parem invita a Antelo a ver sobre el terreno cómo trabajan estas asociaciones con las personas migrantes y conocer a qué problemas se tienen que enfrentar

Por último, Macia Ortega, representante de la asociación Murcia Acoge, ha puesto en valor los beneficios que aporta a la Región la migración árabe, como son la diversidad cultural, la mejora económica y el enriquecimiento de la gastronomía. Además, ha considerado importante recordar que, "previo a cualquier tipo de regulación están los derechos humanos".

También ha pedido que se deje de usar el término "ilegal" porque tiene una "connotación negativa, fomenta la xenofobia y no refleja la diversidad de situaciones" por las que las personas salen de sus países de origen. "Muchos escapan de la guerra", ha puesto como ejemplo. Este tipo de discursos, ha añadido, "impactan en la percepción de las personas y crean esa xenofobia y racismo".

Murcia Acoge pide que se deje de usar el término "ilegal" porque tiene una "fomenta la xenofobia y no refleja la diversidad de situaciones"

La propia Delegación del Gobierno está estudiando también si las declaraciones de Antelo y Alpañez sobre la llegada de pateras pueden ser un "delito de odio", según informaron ayer fuentes de esta institución.

El delito de odio en España se rige por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal para incluir disposiciones específicas relacionadas con tal circunstancia. Esta ley choca con la libertad de expresión, que también está protegida en España, si bien existen límites legales cuando las expresiones cruzan la línea hacia la incitación al odio o la violencia dirigida hacia un grupo protegido. En estos casos, las declaraciones pueden dar lugar a investigaciones y posibles procesos legales.