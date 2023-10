El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pepe Vélez, exigió ayer a López Miras que cese «de inmediato» a su vicepresidente, José Ángel Antelo, por «sus declaraciones racistas».

En este sentido, Vélez señala que las declaraciones del vicepresidente del Gobierno regional en Twitter, en las que los socialistas consideran que «vincula a las personas que llegan en patera a las costas de la Región con el terrorismo», son «intolerables».

«Si López Miras no cesa de inmediato a su vicepresidente, José Ángel Antelo, será el responsable por mantener a una formación racista en el Gobierno de la Región», afirmó Vélez.

«Es una temeridad que desde la Comunidad Autónoma se estén pregonando discursos racistas y xenófobos con el silencio cómplice del presidente López Miras, y con un único fin: fomentar el odio y el miedo para intentar sacar rédito electoral de un drama humanitario», señaló Vélez.

Vélez continuó afirmando que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. «¿Cómo puede Antelo ser tan irresponsable? ¿Cómo puede tener tan poca empatía y humanidad?», se preguntó, para a continuación calificar las palabras del vicepresidente del Gobierno regional de «miserables»

«López Miras no puede seguir de perfil. Ante un hecho tan grave y despreciable, no cabe el silencio. La ciudadanía debe saber si está de acuerdo o no con su compañero de ultraderecha», dijo Vélez.

Las declaraciones a las que se refiere el portavoz socialista las realizó el vicepresidente del Gobierno Autonómico a través de la red social Twitter el pasado viernes, tras la llegada a la Región de 15 pateras en las que viajaban casi 200 personas, cuando publicó un tuit en el que afirmaba que «en estos momentos de especial tensión internacional no podemos obviar que la infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados». «¡Nos jugamos nuestra seguridad!», continuaba Antelo, para concluir señalando que «una nación sin protección en sus fronteras se encamina hacia el colapso. Y todo gracias a la complicidad del Gobierno con las mafias.».